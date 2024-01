Ora la Regione Lombardia 'apre' a nuovi Cpr (ma Fontana aveva detto di no)

La Lombardia non si opporrà all'apertura di nuovi Cpr (Centri di permanenza e rimpatrio) per migranti in attesa di espulsione. Lo ha riferito Mauro Piazza, sottosegretario all'autonomia in Regione, in seguito a un'interrogazione presentata dai due consiglieri del Patto Civico, Luca Paladini e Michela Palestra.

Una linea che contraddice quanto dichiarato a settembre del 2023 dal presidente della Regione Attilio Fontana, il quale, di fronte al piano del governo di aprire nuovi Cpr (attualmente in Italia ce ne sono nove), aveva detto che in Lombardia non ne sarebbero stati aperti altri. Risale a un momento successivo (inizio di dicembre) l'ispezione 'a sorpresa' della guardia di finanza al Cpr di via Corelli, finito con il sequestro della società La Martinina, che lo gestiva, l'indagine sui due amministratori (madre e figlio) e il commissariamento della struttura per continuare a farla funzionare.

Secondo i consiglieri del Patto Civico, la risposta del sottosegretario Piazza dimostra che, a dettare la linea in Regione, è l'assessore alla sicurezza Romano La Russa (Fratelli d'Italia), la cui posizione "espressa e mai smentita - dichiarano Paladini e Palestra - va in contrapposizione con quanto dichiarato da Fontana sul diniego all'apertura di nuovi centri di permanenza per i rimpatri".

L'inchiesta condotta dai finanzieri ha fatto emergere che, nel Cpr milanese, le condizioni di detenzione sono pessime, tra cibo avariato, abuso di psicofarmaci, malati non curati, situazione igienica allo sfascio, tanto che il consiglio comunale di Milano si è espresso per l'immediata chiusura del centro. Come fosse il Cpr di via Corelli, tuttavia, era già emerso grazie ad alcune inchieste giornalistiche, anche di MilanoToday.

Vista la differente posizione espressa dal governatore Fontana e dall'assessore La Russa su eventuali nuovi Cpr in Lombardia, il Patto Civico ha interrogato entrambi. Nessuno dei due era però presente in aula, affidando la risposta al sottosegretario Piazza che, sottolineano Paladini e Palestra, ha fornito "una risposta quanto mai vaga e allarmante, che vede la maggioranza possibilista rispetto all’apertura di nuovi centri". Apertura su cui i due esponenti di centrosinistra sono nettamente contrari: "Stiamo parlando di luoghi di detenzione e oblio, dove ogni giorno vengono legittimate gravissime e sistematiche violazioni dei diritti umani. Non esiste un modo corretto per commettere un'ingiustizia", concludono.