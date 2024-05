Un secondo Cpr a Milano, l'annuncio del sottosegretario

Un secondo Cpr (Centro di permanenza per i rimpatri) a Milano, da aggiungere a quello, contestatissimo, di via Corelli, peraltro scenario di un'inchiesta della magistratura sulle condizioni disumane in cui sono tenuti i migranti. Lo ha annunciato Nicola Molteni, leghista e sottosegretario al Ministero dell'Interno, replicando alle parole del sindaco di Milano Beppe Sala, secondo cui il governo non farebbe "il suo dovere" quando non riesce a rimpatriare coloro che sono stati raggiunti da un provvedimento di espulsione.

La miccia è stata, mercoledì sera alla stazione di Lambrate, l'accoltellamento di un agente di polizia (le cui condizioni sono in miglioramento), da parte di un migrante colpito da ordine di espulsione (nel 2023) del questore di Avellino, a cui l'uomo non aveva ottemperato. Un semplice ordine a lasciare l'Italia entro 7 giorni, perché nei Cpr non c'era posto.

"Al di là della polemica che ha sollevato in maniera strumentale, il sindaco Sala ha finalmente compreso un punto fondamentale: la necessità di procedere con i rimpatri degli immigrati irregolari pericolosi", ha detto Molteni, aggiungendo che, con il ministro Matteo Piantedosi, si sta "ragionando sulla realizzazione di un secondo Cpr a Milano, di adeguate dimensioni per rimpatriare i tanti migranti irregolari problematici che in particolare gravitano nelle aree delle stazioni".

"Se Sala vuole rafforzare la sicurezza della città, con fatti concreti e non solo a parole, collabori con noi per la realizzazione della struttura al fine di favorire quei rimpatri che lui stesso ora invoca", ha concluso il sottosegretario all'Interno. Intanto il Cpr esistente, quello di via Corelli, sarà chiuso per qualche mese per migliorarne le condizioni e aumentarne la capienza.