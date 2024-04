Comune parte civile nel processo del Cpr di via Corelli: la richiesta dei consiglieri

Un ordine del giorno in cui si chiede al Comune di costituirsi parte civile in un eventuale processo sul Cpr di via Corelli. I promotori della richiesta sono stati i consiglieri comunale Carlo Monguzzi, Alessandro Giungi, Tommaso Gorini, Francesca Cucchiara e Enrico Fedrighini. "Invitiamo il sindaco e la giunta a prendere una posizione chiara e decisa. Questo atto non solo dimostrerebbe un impegno tangibile per la giustizia sociale e la difesa dei più vulnerabili nella nostra comunità, ma sarebbe anche un segnale forte della sensibilità della città di Milano alle questioni di integrazione e diritti umani", spiegano in una nota.

Invitiamo il Sindaco e la Giunta a cogliere questa opportunità per dimostrare il loro impegno per una Milano che si fonda sui principi di giustizia, solidarietà e rispetto dei diritti fondamentali di ogni individuo", proseguono. Carlo Monguzzi specifica la richiesta di chiudere il Cpr di via Corelli: "Questa richiesta si fonda sulle evidenze delle gravi irregolarità e violazioni che hanno caratterizzato il funzionamento di tale struttura come emerge dalla rete 'No cpr- mai più lager' e dai numerosi rapporti pubblicati a riguardo. La recente decisione del Tribunale del Riesame di Milano di confermare il sequestro del ramo d'azienda della società responsabile della gestione del centro, conferma la serietà della situazione e l'importanza di una pronta e decisa azione legale del comune di Milano".

Anche Francesco Fortiguerra, esponente di Europa Verde, afferma: "Tutti i Cpr vanno chiusi perché sono dei buchi neri del diritto é rappresentano un'incarnazione della sospensione dei principi fondamentali che mettono a rischio i diritti e le libertà di tutte le persone coinvolte". Secondo Fortinguerra il sistema dei Cpr rappresenta "violenza razziale inaccettabile, che va oltre la mera gestione inefficace e richiama la responsabilità politica, sociale e storica dell’intera comunità".