Per il PalaItalia servono soldi, Sala: "Abbiamo bisogno del governo"

Seppur partiti a rilento, i lavori per il PalaItalia proseguono. Ma c'è il problema degli extra costi. Il palazzetto, progettato proprio in occasione delle Olimpiadi Milano Cortina 2026, ospiterà le gare di hockey maschile. "Sono abbastanza ottimista sulla prosecuzione dei lavori", ha detto il sindaco di Milano Beppe sala a margine della presentazione del nuovo quartiere residneziale di Santa Giulia. Le prime battute d'arresto erano state legate alla questione dei costi, poi risoltesi.

Il nodo, ora, è quello dei costi aggiuntivi. "Siamo ancora in discussione avremo ancora bisongo del sostegno del governo. Se ci fosse bisogno di un piccolo supporto è chiaro che lo chiederei", ha affermato Sala. Una questione complicata considerando che, come affermato dal sottosegretario Morelli, se il governo dovesse intervenire economicamente sul progetto si tratterebbe di aiuti di stato essendo un opera di privati. Infatti, è la società tedesca Eventim a costruire e, in seguito, gestire il PalaItalia.

A tal proposito il sindaco ha evidenziato: "Quello che dice Morelli è giusto. Però stiamo ancora cercando una formula perché dei fondi possano arrivare. A oggi non lo sappiamo, apprezzo l'impegno del sottosegretario da questo punto di vista". Fumata nera, invece, per la tramvia che avrebbe dovuto collegare Repetti a Rogoredo servendo Santa Giulia anche in vista dei Giochi olimpici. Sala ha spiegato è difficile (se non impossibile) che l'opera possa essere pronta in tempo. "Continuiamo a essere determinati a farla, per quello che diventerà il quartiere è fondamentlae, ma non credo per le Olimpiadi", ha concluso il primo cittadino.