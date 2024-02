La proposta: cittadinanza onoraria per il Nobel russo condannato a 2 anni e mezzo

Nel giorno della condanna per "discredito dell'esercito", parte la richiesta per concedere la cittadinanza onoraria a Oleg Orlov, co-presidente del Centro per la difesa dei diritti umani di Memorial, premio Nobel per la Pace nel 2022 (insieme a Memorial lo hanno vinto il Center for Civil Liberties ucraino e al bielorusso Ales Baliatki, fondatore dell'organizzazione per la democrazia Viasna). La proposta è stata avanzata da Lia Quartapelle, deputata del Pd, e Daniele Nahum, consigliere comunale dello stesso partito.

"Il Comune di Milano - si legge in una nota - conceda la cittadinanza onoraria al dissidente russo Oleg Orlov (...), condannato oggi a due anni e mezzo di carcere. Il suo impegno nel denunciare le violazioni dei diritti umani e la corruzione del regime di Putin lo rendono un punto di riferimento fondamentale per coloro che lottano per la libertà in Russia e nel mondo. Milano, città di accoglienza e solidarietà, deve mostrare il suo sostegno alle voci coraggiose come quella di Orlov".

I tentativi per Navalny e Assange

Il 19 febbraio, intanto, i consiglieri comunali di Milano non avevano 'fatto in tempo' a discutere il conferimento della cittadinanza onoraria a un altro dissidente russo, Alexej Navalny, ucciso in un carcere di massima sicurezza siberiano dopo essere stato arrestato nel 2021 per l'ultima volta. E a Palazzo Marino è stata da tempo depositata un'altra mozione analoga, per la cittadinanza onoraria a Julian Assange, che rischia l'estradizione negli Stati Uniti. Anche questa proposta giace da tempo sul tavolo del consiglio comunale.

Chi è Orlov

Classe 1953, Orlov è un biologo. All'inizio degli anni '80 ha seguito il movimento sindacale Solidarnosc in Polonia, che stava scalfendo il regime comunista. Nel 1988 è entrato in Memorial, il gruppo dedicato a sostenere la riabilitazione delle vittime di repressione politica in Urss. Successivamente alla caduta dell'Urss, si è occupato di diritti umani per la Federazione russa, lavorando in varie zone di guerra tra cui in Cecenia. Nel 2006, dopo l'omicidio della giornalista Anna Politkovskaja e un commento da lui non gradito da parte di Vladimir Putin, ha lasciato l'ufficio.

Dopo l'invasione su larga scala da parte della Russia in Ucraina, gli uffici di Memorial e le abitazioni di alcuni membri (tra cui Orlov) sono state perquisite. In seguito è stato aperto un procedimento penale contro Orlov, per "discredito dell'esercito", in merito a un articolo da lui scritto sul giornale francese 'Mediapart', in cui, affermando che il regime di Putin fosse un regime fascista, sosteneva che "la brutale guerra" scatenata in Ucraina, oltre a essere "omicidio di massa" e "distruzione delle infrastrutture, dell'economia e dei siti culturali", costituisce anche "un duro colpo per il futuro della Russia", concludendo che, dopo essersi allontanato dal "totalitarismo comunista", la Russia si è ricacciata "nel totalitarismo, ma questa volta in un totalitarismo fascista".

Il 27 febbraio Orlov è stato condannato a due anni e mezzo di reclusione.