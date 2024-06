Stop del Tar all'overbooking sanitario in Lombardia

Stop al cosiddetto "overbooking sanitario" in Lombardia, introdotto a giugno 2023. Il Tar ha dato ragione alla Uil Fpl Medici specialisti ambulatoriali, che aveva presentato un ricorso contro la delibera, il cui obiettivo era quello di far prenotare alle persone un numero di visite superiore a quello disponibile, per fronteggiare il fenomeno di chi prenota ma poi non si presenta.

I giudici del Tar hanno rilevato, tra l'altro, che, nel caso in cui le visite "aggiuntive" non vadano deserte, si creerebbe una "congestione delle visite", con il rischio d'incidere sulla qualità del servizio, oppure di prolungare le stesse visite fino a superare l'orario del medico specialista, entrando in contrasto con l'accordo collettivo nazionale.

"L'annullamento della delibera comporta significativi benefici sia per i medici che per i pazienti", commenta il sindacato: "Per i medici tutela delle condizioni di lavoro, garantendo un numero adeguato di visite, rispettando i tempi necessari per ogni paziente, e la sicurezza e serenità professionale, evitando il sovraccarico di lavoro e il conseguente stress, migliorando l'ambiente lavorativo. Per l'utenza tutela la qualità delle prestazioni, permettendogli di beneficiare di visite mediche approfondite e di alta qualità, nonché la trasparenza e affidabilità, perché la rimozione dell'overbooking elimina potenziali disservizi e incrementa la fiducia nel sistema sanitario”.

"Perdiamo il 25% dei posti per mancata disdetta"

Difende però la delibera l'assessore al welfare di Regione Lombardia, Guido Bertolaso, secondo cui "se sei in ansia per un problema, è chiaro che tu cerchi disperatamente di trovare la prestazione di cui hai bisogno. Poi decidi di andare dove ti è più comodo, ti dimentichi di disdire e questo porta a una situazione in cui il 25% dei posti disponibili li perdiamo, proprio perché la gente si dimentica di disdire".