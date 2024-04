25 aprile, palestinesi subito in Duomo: niente corteo, "è dominato dai sionisti"

Niente corteo del 25 aprile, a Milano, per i palestinesi e i loro sostenitori. I Giovani Palestinesi d'Italia (insieme a varie sigle antagoniste) hanno deciso di ritrovarsi direttamente in piazza del Duomo alle 13.30, ben prima che parta la manifestazione da corso Venezia. Con i Gpi l'Unione democratica araba palestinese e poi varie sigle di estrema sinistra (come Potere al Popolo e Carc) e dell'antagonismo e del sindacalismo di base: Adl Cobas, Cambiare Rotta, Camera del Non Lavoro, Transiti 28, Lume, Panetteria occupata e così via.

Nel comunicato congiunto, il ruolo della resistenza partigiana viene visto come "parte di un processo storico rivoluzionario che ha contrastato nei fatti il carattere imperialista e coloniale delle forze nazifasciste". Di qui la necessità di "contrastare le forze politiche che sanciscono questi meccanismi" ("imperialismo, ricorso alla guerra", eccetera).

Per i firmatari della dichiarazione, il Pd e altri partiti strumentalizzerebbero il 25 aprile "per portare avanti una narrazione copertina di uno Stato libero", che in realtà sarebbe "complice" delle "politiche imperialiste". "Non possiamo permettere - si legge - che ancora una volta questa giornata sia costellata di bandiere di Israele e della Nato, ormai normalizzate al suo interno: è un affronto troppo audace nei confronti di chi sta portando avanti oggi una vera Resistenza".

"Denunciamo - si legge ancora - la responsabilità politica di chi vuole strumentalizzare questa giornata per promuovere messaggi guerrafondai, equiparare l’antisemitismo alla strenua opposizione alle politiche criminali e genocide di Israele, e affiancare la lotta partigiana ai soli schieramenti militari utili al disegno criminale imperialista e capitalista, come quelli in Ucraina". Ecco quindi l'appuntamento. Non nel corteo, come si diceva, ma direttamente in Duomo alle 13.30, "con bandiere, kufiyye e tutti i simboli palestinesi possibili, per ribadire a tutti che il 25 aprile non può essere una mera sfilata, ma la giornata degli oppressi contro gli oppressori".

In teoria, secondo quanto diramato da Primo Minelli, presidente provinciale dell'Anpi, i palestinesi avrebbero dovuto collocarsi alla fine del (lungo) corteo, lontano dalla Brigata ebraica e dalle comunità iraniana antiregime e ucraina. Nelle scorse settimane vi erano state polemiche anche tra l'Anpi e le comunità ebraica e ucraina. Minelli aveva tenuto a ribadire che la centralità della manifestazione sta nella Repubblica antifascista e nella sua difesa, mentre ognuno, nel corteo, può essere presente con gli slogan che ritiene più opportuni.