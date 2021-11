Forza Italia vuole intitolare a Pannella il parchetto davanti a San Vittore

Il consigliere comunale milanese Alessandro De Chirico (capogruppo di Forza Italia) ha presentato una mozione per chiedere al sindaco Sala di intitolare al Radicale Marco Pannella i giardini di Piazza Aquileia, quelli accanto al carcere di San Vittore.

"Sono convinto che il leader radicale amerebbe essere associato a quel luogo perché oltre a essere l’unico esterno visibile dal carcere, da cui i parenti salutano i loro congiunti detenuti, lì vicino nell’800 c’era un cimitero ebraico. Sappiamo infatti quanto Marco Pannella abbia lottato per una giustizia giusta e per i diritti della minoranza ebraica e dello stato di Israele".

Non è una proposta nuova dato una mozione simile era stata presentata nel 2016. In quel caso i consiglieri comunali diedero il loro via libera ma la proposta finì in un nulla di fatto perché l'allora assessore alla cultura (Filippo Del Corno) spiegò che non avrebbe più chiesto deroghe alla legge nazionale che prevede che trascorrano dieci anni dalla morte di qualcuno per inserirlo nella toponomastica. Nel 2020, dopo che l'iniziativa si arenò definitivamente, alcuni politici locali diedero vita a una intitolazione "fai da te" proprio nei giardini di via Aquileia.

"Ora vedremo se il nuovo assessore alla cultura confermerà il rifiuto a chiedere ogni deroga", ha concluso De Chirico che ha poi sottolineato come il leader del suo partito, nonostante i numerosi aspri scontri, rispettasse Pannella: "mai è mancata la stima di Berlusconi per quello che li accomunava: un instancabile amore per la libertà.