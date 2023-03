Chi è Paolo Franco, assessore alla Casa e all'Housing sociale di Regione Lombardia

Paolo Franco è il nuovo assessore alla Casa e all'Housing sociale di Regione Lombardia. È una 'new entry' nella giunta di Attilio Fontana per il secondo mandato. È un esponente di Fratelli d'Italia ed è stato eletto al consiglio regionale della Lombardia nella circoscrizione di Bergamo alle elezioni del 12 e 13 febbraio 2023. Già consigliere regionale nella precedente consigliatura, ha 49 anni.

Franco risiede ad Albino, in Val Seriana. Si è diplomato al liceo scientifico e si è specializzato nella sicurezza nei luoghi di lavoro. Per otto anni è stato alla guida di Uniacque, l'azienda dei servizi idrici integrati che opera in provincia di Bergamo.

Ha iniziato giovanissimo l'attività politica, diventando presto coordinatore di Forza Italia in Val Seriana, per poi essere nominato responsabile provinciale degli enti locali per il Popolo della Libertà. Nel 2016 è diventato coordinatore provinciale della rinata Forza Italia, nella cui lista è stato eletto in consiglio regionale nel 2018. L'anno dopo ha lasciato il partito di Berlusconi ed è approdato al movimento 'Cambiamo!', fondato dal governatore della Liguria Giovanni Toti. Nel 2021 il passaggio a Fratelli d'Italia.