"A Milano serve un piano per aumentare i parcheggi, dal comune solo annunci"

Aumentare il numero di parcheggi disponibili a Milano. È quello che chiede il consigliere comunale di Forza Italia Alessandro De Chirico. “Sui social impazzano le foto e i selfie di milanesi e turisti che si immortalano all'ombra delle magnolie di piazza Tommaseo - ha scritto l’esponente di minoranza di palazzo Marino -. Una delle piazze riqualificata dal centrodestra, che bene amministrò la nostra città, anche grazie ai privati che nel garage multipiano sottostante parcheggiano le loro automobili la rendono affascinante e fruibile".

Secondo il politico quello di piazza Tommasi si tratta di “un esempio virtuoso di rigenerazione dello spazio pubblico che vince a mani basse rispetto al largo uso di piazze tattiche così tanto impiegate nella mancaza di idee e di proposte della giunta targata PD. Cosa è meglio tra un pingpong posizionato nel cemento e una panchina posta sotto a un albero fiorito? L'assessore Censi dovrebbe prenderne spunto. In considerazione del fatto che in corso di Porta Vercellina, poco distante da piazza Tommaseo, vogliono togliere i parcheggi auto di superficie impropriamente parcheggiati per disperazione sulle alberate, andrebbe valutata la possibilità di realizzare un parcheggio sotterraneo, sfruttando magari in parte la vicina piazzale Baracca, come licenziato a suo tempo dal sindaco e commissario al traffico Gabriele Albertini e per il quale si costituì ormai due decenni fa un corsorzio al quale aderirono entusiasti i residenti”.

Secondo De Chirico con “gli oneri di urbanizzazione la città e gli spazi pubblici possono avere una reale trasformazione - ha concluso -. A tal proposito, mi piacerebbe sapere a che punto è il famoso piano parcheggi annunciato più volte dall'assessora Censi e mai presentato ai milanesi che nella ricerca di uno stallo per la sosta si misurano nella loro quotidiana 'mission impossible'".