Parcheggi a 18 euro all'ora per i Suv (come a Parigi): l'idea dei Verdi di Milano

“Auspichiamo che il Comune di Milano segua presto il modello parigino”. È il pensiero di Tommaso Gorini e Francesca Cucchiara, capigruppo dei Verdi a palazzo Marino, che vorrebbero portare a Milano le maxitariffe per i posteggi dei suv a Milano.

Cosa ha fatto Parigi Nei giorni scorsi a Parigi - attraverso un referndum votato dal 5% degli aventi diritto - i cittadini hanno detto sì alla proposta dell'amministrazione comunale di triplicare ai non residenti il costo del parcheggio per i veicoli più pesanti di 1,6 tonnellate (se a motore endotermico) e 2 tonnellate (se a motore elettrico). In diverse zone della città, dunque, i suv pagheranno un'ora di sosta circa 18 euro.

“Guardiamo con grande interesse a queste iniziative e siamo al lavoro su una proposta per chiedere di introdurre una misura simile anche a Milano - hanno precisato i due politici -. Secondo i dati dell'ultimo report della federazione europea trasporti e ambiente (Transport & Environment) negli ultimi anni la larghezza dei veicoli è aumentata con un ritmo di 1 cm ogni 2 anni, raggiungendo la media di 180 cm. Si tratta di dimensioni esagerate per gli spostamenti nelle città che aumentano i rischi per la salute dei cittadini”.

Parlando nel merito della misura parigina il sindaco di Milano Beppe Sala ha mostrato una certa apertura: “Ci si può ragionare però temo che fare un pezzettino alla volta, una misura alla volta, alla fine non fai capire dove vuoi andare e scontenti tutti. È chiaro che noi stiamo facendo una riflessione globale su cosa fare per migliorare la mobilità”. Quello che non ha “digerito” il sindaco è il modo con cui è stata varata la misura nella capitale della Franci: “"Trovo assurdo che il 5% dei cittadini possano decidere per tutti. Allora decide il sindaco, la sua Giunta, che è stata votata per questo. L'ho detto anche alla mia collega Hidalgo: non mi piace il fatto che anche nel referendum precedente, che era quello sui monopattini, abbia votato l'8%. Adesso il 5%. Chi fa politica deve prendersi le sue responsabilità”.