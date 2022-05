Non c'è ancora nessun candidato per le elezioni regionali

Per il momento non è ancora partita la campagna elettorale per la Regione Lombardia. Manca circa un anno alle elezioni ma per il momento nessuno degli schieramenti ha fatto la prima mossa. L'attuale governatore della Lega, Attilio Fontana, non ha ancora sciolto la riserva ma una sua decisione dovrebbe arrivare nelle prossime settimane, forse nei prossimi giorni. Un'eventuale ricandidatura, tuttavia, dovrà essere avvallata dalla coalizione di centrodestra. "Quello che deciderò è se mettermi o meno a disposizione della maggioranza. Poi sarà la maggioranza a decidere", ha puntualizzato il presidente ai microfoni di 7Gold nella mattinata di oggi, giovedì 19 maggio.

Se Fontana si farà avanti, comunque, è quasi sicuro che la coalizione darà il suo assenso. I rapporti tra i partiti in via Fabio Filzi, infatti, non sono tesi come lo erano durante l'inverno 2021, quando l'allora assessore al welfare, l'azzurro Giulio Gallera, venne messo alla porta. A ribadirlo è lo stesso governatore "In questi anni difficili tutta la maggioranza è sempre stata coesa - ha puntualizzato Fontana sempre ai microfoni di 7Gold -. Il centrodestra, almeno qui funziona veramente bene, sta funzionando bene da un punto di vista amministrativo ed è molto coeso dal punto di vista politico, cosa che fa rosicare i nostri avversari".

Per il momento il centrosinistra non ha ancora individuato un nome forte in grado di sfidare il centrodestra. Nei giorni scorsi l'economista Carlo Cottarelli ha fatto una dichiarazione sibillina: "Io candidato governatore Lombardia? L'ho letto sui giornali, per ora non ci penso proprio. Se me lo chiedessero insistendo ci penserei riflettendo - ha puntualizzato l'economista -. È sempre importante avere un ruolo pubblico, ma poi ci dovrei pensare per bene". Il Partito democratico sembra orientato a coalizzarsi con gli altri partiti della galassia di centrosinistra ma non è ancora chiaro se stringerà un accordo con il Movimento 5 stelle che, comunque, si sta preparando in vista della prossima tornata elettorale. Nei prossimi giorni inizierà il tour dei pentastellati alla volta delle province lombarde. Una serie di incontri per "costruire un’alternativa all’inadeguatezza della giunta Fontana", ha tuonato in una nota Nicola Di Marco, capogruppo del M5s in regione.