La passerella che collegherà il quartiere alle aree verdi

Approvato il progetto definitivo della passerella ciclopedonale sul Naviglio Vettabbia in via Corrado il Salico, a pochi passi da via Ripamonti. Il nuovo quartiere, così, sarà collegato alle aree verdi circostanti. Il costo dei lavori ammonta a 950mila euro, finanziati con il Pnrr. La fine dei lavori è prevista per il 2026.

Il progetto prevede una passerella a raso, a scavalco della roggia Vettabbia con sponde di appoggio e un marciapiede. Previsti anche dei paletti di protezione lungo la via. Si tratta di un’iniziativa volta alla rivalutazione del quartiere e del parco Ex Om.

“La realizzazione della passerella è stata fortemente voluta dai residenti per connettere il quartiere con il parco, separato dalla roggia. La nuova passerella agevolerà la fruizione dell’area verde e beneficio di tutti”, ha commentato l’assessora alla mobilità Arianna Censi.