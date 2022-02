Monopattini, la Regione vuole patentino, casco e assicurazione obbligatoria

Patentino (per i minorenni), casco e assicurazione obbligatoria. Potrebbero essere queste le nuove regole per i monopattini elettrici. Il condizionale è d'obbligo ma questi temi verranno discussi dal consiglio regionale lombardo il prossimo 8 febbraio, una seduta che - secondo le intenzioni della maggioranza del Pirellone - dovrebbe concludersi con un risultato preciso: una proposta di legge al parlamento per modificare le norme attuali.

Il giro di vite contro la micro mobilità elettrica porta la firma dell'assessore regionale alla sicurezza e polizia locale Riccardo De Corato. Sono due anni che l'esponente di Fratelli d'Italia si scaglia contro i mezzi alternativi facendo leva sul fattore sicurezza.

Secondo l'ex vicesindaco di Milano, infatti, le norme varate finora dal governo non avrebbero avuto alcun impatto sul tasso di incidenti. "La legge attuale non tutela né chi guida il monopattino né gli altri utenti della strada", ha tuonato in un comunicato diramato nella giornata di lunedì 1° febbraio, giorno in cui a Milano si è verificato un grave incidente tra un'auto un monopattino.

Cosa vorrebbe modificare la Lombardia

La Lombardia vorrebbe modificare i commi 75-ter e 75-quater della legge 160/2019. Praticamente la Regione vorrebbe istituire l'obbligo assicurativo generalizzato per la messa in circolazione dei monopattini elettrici (in base al vigente comma 75-septies, l'obbligo assicurativo è oggi previsto solo per il servizio di noleggio).

In precedenza la maggioranza del Pirellone sembrava orientata a chiedere che l'utilizzo dei mezzi fosse consentito solo ai maggiorenni (attualmente possono essere guidati tutti gli over14); dopo una mediazione in commissione con l'esponente di Azione Nicolò Carretta la Regione si è orientata verso l'istituzione di un patentino ad hoc per i minorenni. In ultima battuta la Regione vorrebbe che ogni monopattino circolante avesse il marchio Ce.