Malpensa intitolato a Silvio Berlusconi, la polemica del Pd che lancia l'iniziativa

Il Pd Milano metropolitana lancia un'iniziativa. "Abbiamo pensato di raccogliere i nomi di tutte le donne e gli uomini ai quali potremmo intitolare Malpensa. Figure non divisive, che hanno saputo rappresentare non solo tutte e tutti ma anche i valori che condividiamo. Compila il form suggerendo al ministro Salvini un nome, li raccoglieremo e glieli invieremo", si legge in una nota.

"Lo abbiamo detto a tutti i livelli e continueremo a sostenerlo sempre: intitolare l'aeroporto di Milano Malpensa a Silvio Berlusconi è una scelta inopportuna e sbagliata", proseguono. Lo scalo milanese è "una porta di accesso e di benvenuto a Milano, alla Lombardia e all’intero Paese; è il secondo aeroporto per passeggeri in tutta Italia. La nostra porta sul mondo merita di rappresentare una memoria condivisa e i valori unificanti del nostro Paese. E la biografia di Silvio Berlusconi non rappresenta chi come noi combatte i valori che quel periodo ha rappresentato", spiegano ancora gli esponenti del Pd di Milano.

Le parole di Salvini

La notizia è stata divulgata ieri dallo stesso Matteo Salvini: "Oggi il cda dell'Enac (Ente nazionale per l'aviazione civile) ha approvato la proposta della regione Lombardia di intitolare a Silvio Berlusconi l'aeroporto di Malpensa. Siccome la firma e la decisione è del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti penso, avendo sentito il ministro dei Trasporti, che sarà d'accordo", ha detto Salvini scherzando sul proprio ruolo durante un intervento al forum in masseria a Manduria, nella tenuta di Bruno Vespa. "Sono pronto a mettere l'ultima firma, con orgoglio e commozione, nel ricordo dell'amico Silvio, grande imprenditore, grande milanese e grande italiano. Sempre con noi", ha detto ancora il ministro e vice premier.

Il commento della famiglia Berlusconi

Il commento di Paolo Berlusconi, fratello del leader di Forza Italia, è arrivato poco dopo: "Sulla decisione di intitolare l’aeroporto di Malpensa a mio fratello Silvio più che lieto sono felice di questo riconoscimento che la Regione Lombardia e Matteo Salvini in particolare hanno voluto riconoscere a Silvio", ha affermato l'imprenditore. "Sulle eventuali polemiche che tale decisione può suscitare in certi ambienti, impariamo da Dante: 'non ragioniam di lor ma guarda e passa'", ha aggiunto: "Silvio è nella storia e nessuno riuscirà mai a sminuirlo". Soddisfatta dell'importante riconoscimento anche Barbara Berlusconi, una dei cinque figli di Silvio: "Giudico con favore ogni modo per onorare la memoria di mio padre".