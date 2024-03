Gaza spacca il Pd e Nahum se ne va. L'appello di Fassino, Fiano e altri: "Ripensaci"

Le firme sono 'pesantissime'. Dall'ex segretario del Pd Piero Fassino alla deputata Lia Quartapelle. Dal capogruppo in consiglio comunale Filippo Barberis alla senatrice Simona Malpezzi. Dall'ex deputato Emanuele Fiano al giornalista Stefano Jesurum. Tutti a chiedere a Daniele Nahum di ripensarci e non abbandonare il Partito democratico, come da lui annunciato lunedì 11 marzo durante una seduta di consiglio comunale, per l'abuso, a suo dire, all'interno del partito, della parola 'genocidio' per descrivere quanto sta avvenendo a Gaza.

"Gli chiediamo di ripensare alla sua decisione, di sospenderla, di continuare insieme a noi un percorso di riflessione e di iniziativa politica per far vivere le ragioni di chi si batte per una pace fondata sulla convivenza e sulla affermazione dei diritti di israeliani e palestinesi", si legge nell'appello, siglato da Sinistra per Israele: "Un impegno che ci deve vedere insieme".

E ancora: "Daniele si è impegnato in questi mesi nel gruppo consiliare e nel Pd milanese per una riflessione sul terribile massacro del 7 ottobre e sulla guerra a Gaza con le sue conseguenze tragiche. Una riflessione che sapesse sempre tenere insieme la critica alle responsabilità dei protagonisti del conflitto, ma anche la capacità di non deflettere mai dalla difesa dei diritti dei due popoli, perché solo riconoscendo che in quella terra il conflitto è tra due diritti e non tra un torto ed una ragione, si potrà produrre la ripresa di un cammino di pace improntato al principio di due stati per due popoli".