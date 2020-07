Pernacchia in diretta durante il consiglio comunale: è 'caccia' al colpevole

Una pernacchia udibile distintamente durante la seduta del consiglio comunale online. È quanto accaduto lunedì 27 luglio durante la riunione d'aula online. A denunciarlo il presidente del consiglio comunale Lamberto Bertolè.

“Ho ricevuto la segnalazione da diversi colleghi del fatto che un intervento precedente è stato interrotto con versi decisamente irrispettosi nei confronti di attività del Consiglio Comunale - afferma Bertolè -. Non siamo in grado di identificare chi sia stato. Ovviamente è molto grave e chiedo a tutti di avere rispetto e sensibilità rispetto al fatto che in questa seduta di Consiglio Comunale serve il rispetto attenzione da parte di tutti. Cercheremo ovviamente nelle prossime ore di rivedere il video di oggi per capire chi è stato”.

La pernacchia è stata fatta da un ignoto durante l'intervento di Franco D'Alfonso, del gruppo Alleanza Civica per Milano. Al momento, mentre la richiesta a tutti i consiglieri è quella di rispettare i colleghi, si sta cercando il colpevole.