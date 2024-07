Malpensa intitolato a Berlusconi, la petizione dei giovani dem raggiunge 116mila firme

I giovani democratici della Lombardia dicono 'no' all'intitolazione di Malpensa a Silvio Berlusconi lanciando una raccolta firme che ha già raggiunto oltre 116mila sottoscrizioni. "È assurda la proposta del governo di intitolare Malpensa a Silvio Berlusconi: i luoghi pubblici dovrebbe onorare chi abbia dimostrato integrità, dedizione al bene comune e rispetto per la legge", scrivono sui social a corredo di diverse immagini che riportano messaggi precisi. L'obiettivo fissato è di 150mila firme.

"Malpensa è la nostra porta sul mondo - proseguono -: non possiamo dargli il nome di un personaggio favoreggiante per 18 anni Cosa Nostra, pluricondannato in via definitiva per frode fiscale, al centro di scandali e indagini. Una figura controversa e divisiva che per anni ha avuto il monopolio dei media e ha fatto della politica un uso esclusivamente personale. Sarebbe un segnale sbagliato per le future generazioni e per la nostra comunità".

Anche i giovani dem della provincia di Varese si sono esposti sulla questione: "Nello stesso Paese in cui esiste un aeroporto dedicato a Falcone e Borsellino non possiamo tollerare che se ne intitoli uno a Silvio Berlusconi", si legge sulla pagina Facebook.

"Invitiamo le cittadine e i cittadini a firmare questa petizione per opporci a questa decisione e per chiedere che l'aeroporto di Malpensa venga intitolato a una figura che rappresenti al meglio i valori giusti della nostra società, come quello di Palermo a Falcone e Borsellino, quello di Roma a Leonardo Da Vinci e tanti altri", si legge a corredo della petizione pubblicata sul sito change.org.

La proposta

Ad annunciare l'intitolazione era stato il ministro dei Trasporti Matteo Salvini pochi giorni fa, in occasione del forum in masseria a Manduria nella tenuta di Bruno Vespa. "Oggi il cda dell'Enac (Ente nazionale per l'aviazione civile) ha approvato la proposta della regione Lombardia di intitolare a Silvio Berlusconi l'aeroporto di Malpensa. Siccome la firma e la decisione è del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti penso, avendo sentito il ministro dei Trasporti, che sarà d'accordo", ha detto Salvini scherzando sul proprio ruolo.