Oggi il comune discuterà il "Piano aria"

A Palazzo Marino si torna a discutere di aria e di smog. È arrivato alle battute le finali il piano "Aria e clima" che nel pomeriggio di oggi, lunedì 21 febbraio, approderà a Palazzo Marino per le dichiarazioni di voto e la votazione finale. Prevista dunque la chiusura del lungo percorso consiliare (sarà la 14esima seduta) di questo provvedimento, presentato all'aula il 10 gennaio dall'assessora all'ambiente e verde Elena Grandi e inizialmente accompagnato da più di 800 emendamenti, alcuni discussi e votati dall'assemblea, la maggior parte decaduti per effetto di accordi tra maggioranza e minoranza nel corso della trattazione.

La qualità dell'aria a Milano è diventata un tema caldo, soprattutto in questo difficile 2022 in cui le concentrazioni di sostanze inquinanti sono schizzate alle stelle. Secondo i dati resi noti da Legambiente Milano ha già visto andare in fumo il “bonus” dei 35 giorni di superamento dei livelli massimi di polveri sottili concessi annualmente dalla normativa europea. Concentrazioni che, nelle centraline posizionate all'ombra della Madonnina, sono arrivate a toccare livelli di Pm10 a quota 80 microgrammi per metro cubo.

"Il 2022 si prospetta l’anno nero per l’inquinamento dell’aria, se non verranno attivate subito misure efficaci per ridurre le emissioni che sono la causa dell'accumulo di inquinanti nell'aria invernale - ha tuonato in una nota Barbara Meggetto -. Mentre la Regione latita, ci aspettiamo almeno un atteggiamento ben più coraggioso da una città come Milano che, invece, per non affrontare polemiche ed emendamenti sul Piano Aria e Clima, concede la circolazione ai diesel più vecchi se dotati della scatola nera MoVe-in".

"Non saranno certo i venti previsti dalla giornata di lunedì a salvare la situazione, ormai drammaticamente cronica, potranno solamente portare una tregua in un trend che è destinato a peggiorare – sottolinea Meggetto –. Fino a che nelle città lombarde continueranno a circolare anche i diesel più inquinanti e i controlli antismog saranno pressoché inesistenti, da questa condizione non ne usciremo".