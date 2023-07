Sinistra Italiana scrive ai consolati sulla guerra: "Risolvere la controversia russo-ucraina"

Nella migliore delle ipotesi sarà stato perché erano terminati i sinonimi, ma c'è da chiedersi cos'avrà pensato il console ucraino a Milano, mercoledì mattina, quando la delegazione di Sinistra Italiana gli ha portato una lettera in cui la guerra in corso contro il suo Paese viene definita, a un certo punto, "controversia russo-ucraina". Perfino la definizione ufficiale dettata da Putin ("operazione militare speciale"), per la guerra d'aggressione su larga scala in corso da 497 giorni, è meno edulcorata.

La lettera è stata portata (uguale) ad alcune rappresentanze consolari a Milano, nonché in prefettura e alla Curia arcivescovile, per una specie di "carovana della pace" tutta milanese, al termine della quale hanno tenuto una conferenza stampa in piazza Duomo Onorio Rosati (consigliere regionale eletto con l'Alleanza Verdi-Sinistra), Elena Comelli (co-segretaria milanese di Sinistra Italiana) insieme a Giansandro Barzaghi e Roberto Giudici.

La "carovana" ha incontrato rappresentanti consolari del Brasile, dell'Ucraina e della Russia, oltre a un rappresentante della Curia. Nessun incontro, invece, al consolato degli Stati Uniti. Rosati, in conferenza stampa, non ha nascosto un certo fastidio ("atteggiamento di totale chiusura che voglio qui stigmatizzare"), anche se in linea di principio i consolati non hanno alcuna prerogativa sull'indirizzo politico, di stretta competenza delle ambasciate, e peraltro un consolato non ha un "obbligo d'incontro" con un partito politico.

Secondo quanto riferito da Rosati, la "carovana" ha espresso il suo sostegno agli sforzi in vista della pace di Papa Francesco e del presidente brasiliano Lula da Silva. "L'auspicio è di far crescere il più possibile una mobilitazione dal basso di un movimento pacifista che possa condizionare le scelte dei singoli paesi per arrivare al più presto a un risultato tangibile per tentare di fermare la guerra", ha detto l'esponente di Sinistra Italiana in conferenza stampa.

La lettera per risolvere "la controversia russo-ucraina"

Convinta che "i generali americani" abbiano affermato che "nessuno dei due contendenti sia in grado di vincere sul campo militare", e che sia "prevedibile un'ulteriore escalation con sempre più gravi tragedie" compresa la possibilità dell'utilizzo "dell'arma atomica", Sinistra Italiana scrive ai rappresentanti diplomatici di pensare che "sia venuto il tempo di aprire percorsi di pace".

Nella missiva vengono citate alcune iniziative "per aprire uno spiraglio": la missione del cardinale Matteo Zuppi per conto di Papa Francesco, il piano cinese, il piano del Brasile, la delegazione dei paesi africani e il piano indonesiano. "La pace si fa col nemico", scrive Sinistra Italiana, aggiungendo che "per aprire una fase nuova che sostituisca la narrazione bellicista, occorre fare riferimento al diritto internazionale pensato nel dopoguerra", cioè ai meccanismi con cui si dovrebbero risolvere pacificamente "le controversie internazionali".

Sinistra Italiana propone cinque punti "rielaborati dai diversi piani di pace", definiti come "il nucleo di una proposta di soluzione pacifica della controversia russo-ucraina": cessate il fuoco immediato, rispetto delle sovranità nazionali contro ogni aggressione, riconoscimento del diritto all’autodeterminazione dei popoli attraverso anche dei referendum, ma sotto il controllo e la garanzia di osservatori internazionali, istituzione di zone cuscinetto demilitarizzate tra i due belligeranti, forze internazionali di interposizione.

Punti che aprono in realtà diverse domande: perché il cessate il fuoco deve essere attuato anche da chi si sta difendendo? Quale referendum e dove, visto che nel punto precedente si è riconosciuta la "sovranità nazionale"? Chi voterebbe per eventuali referendum, visto che ogni zona dell'Ucraina conta ormai milioni di profughi fuggiti altrove? E perché serve un referendum, visto che un vero movimento separatista in Ucraina non è mai esistito, nemmeno nelle parti di Donbas occupate dalla Russia fin dal 2014? Perché serve una "zona cuscinetto", come se entrambi i Paesi fossero Paesi aggressori?