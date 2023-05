Piantedosi: "Milano non ha un problema di sicurezza"

"A Milano non esiste un problema di sicurezza". A dirlo è il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi durante il vertice sulla sicurezza di mercoledì 10 maggio.

Il ministro ha sottolineato come i reati commessi nella zona di stazione Centrale risultino in calo rispetto al 2019. Al di là delle statistiche, ha poi precisato Piantedosi, "tutto ciò che genera preoccupazione è un problema che ci occupa e ci preoccupa e di cui di cui dobbiamo farci carico". Sull'esistenza di un'emergenza sicurezza, il ministro ha poi affermato: "Se parliamo di emergenza anche riferiti al dato oggettivi dico di no, ma sto ben attento a non sottovalutare la richiesta crescente di sicurezza, non è che il dato ci rassicura e ci rinchiudiamo nelle nostre stanze, lavoreremo sempre per avere un dato migliore e una percezione migliore".

"Nessuna emergenza sicurezza"

"Ho inteso dare un segnale di presenza qui a Milano per l'importanza dei temi della sicurezza nell'area metropolitana e più dello specifico temi accaduti nell'area della stazione Centrale di Milano - ha detto il ministro al comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica convocato in Prefettura -. Ho voluto dare un segno tangibile della responsabilità che mi compete", ha aggiunto "in un momento acuto di attenzione per dare anche giusta lettura dei fenomeni".

Nonostante gli ultimi fatti di cronaca, tra cui alcune violenze sessuali, per Piantedosi non si può parlare di emergenza sicurezza, soprattutto se si fa un paragone con altre città europee e nordamericane. " Lavoreremo sempre - ha aggiunto il ministro - perché anche a livello di percezione dei cittadini ci sia un miglioramento". Quanto alla richiesta arrivata dal sindaco Beppe Sala di potenziare la presenza delle forze dell'ordine in città, il ministro ha detto che sono previste "430 nuove immissioni" che vanno a compensare anche le uscite. Nel complesso si tratterà di 250 uomini e donne in più, numero destinato ad aumentare nei prossimi anni.

Più donne e uomini delle forze dell'ordine in città

"A fronte del nostro più 500" degli agenti di polizia locale, ha commentato Sala, "c'è la promessa di pareggiare sostanzialmente" le forze di polizie incrementali. "Ho avuto la soddisfazione di sentire la mia richiesta considerata - ha aggiunto il sindaco - e credo che il ministro e tutti quelli che lavorano con lui faranno il possibile per avere un occhio di considerazione per Milano". Piantedosi ha precisato che "tra polizia di Stato, carabinieri e guardia di finanza si tratta di 430 persone" ovvero "430 nuove immissioni" che vanno a compensare anche le uscite" e che per ruolo ed età saranno "per lo più negli scenari operativi".

Il caso stazione Centrale, Piantedosi: "Reati in calo"

Per quanto riguarda i reati commessi nella zona della stazione Centrale, il ministro dell'Interno ha sottolineato come in realtà si sia registrata una diminuzione rispetto agli anni scorsi. "Nel quadrante della stazione Centrale - ha detto il ministro - i reati tipici come furti, rapine e violenze sessuali, sono calati del 39% rispetto al 2019. Se dessimo importanza esclusiva al dato statistico dovremmo dire che c'è proficua valenza dei servizi che stiamo facendo. Poi esiste problema di percezione e chiaramente di importanza dei singoli reati, come i reati di violenza sessuale". "L'obiettivo - ha continuato Piantedosi - è sempre orientato ad annullare la possibilità che questi fatti possano accadere".