A Milano calano i delitti, Piantedosi: "Grande impegno delle forze dell'ordine"

Il numero dei delitti commessi a Milano è calato, nel primo trimestre dell’anno, del 6,7%. È stato rivelato durante una riunione in prefettura a Milano alla presenza del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi insieme al capo della polizia Vittorio Pisani, al prefetto Claudio Sgaraglia e al questore Giuseppe Petronzi. L’incontro si è reso necessario per fare il punto sul tema della sicurezza in città dopo gli ultimi fatti di cronaca.

“Milano ha sicuramente delle particolarità sul versante della sicurezza perché all'esistenza di fenomeni si contrappone anche un benessere storico, un grande senso civico della cittadinanza - ha detto Piantedosi subito dopo la riunione presenziando al convegno ‘Le vittime dell’odio’ -. I problemi sono sicuramente acuiti. Quindi sì, c'è un problema di sicurezza nel senso che va gestita”. Secondo il ministro, però, proprio gli ultimi fatti di cronaca, tra Lambrate e Centrale, hanno evidenziato il “grande impegno che stanno mettendo in campo gli operatori della sicurezza rispetto ai problemi che ci sono”.

Il tema dei Cpr

Piantedosi è, poi, tornato a parlare di Cpr. A margine dello stesso evento il ministro ha risposto a chi chiedeva chiarimenti in merito all’ipotesi di apertura di un secondo Centro di permanenza per i rimpatri a Milano: “Abbiamo delle idee un po' più articolate sulla possibilità di realizzare una seconda struttura di trattenimento di quel tipo e altri sistemi di supporto logistco al meccanismo di espulsione". Secondo quanto emerso, il ministero sta vagliando misure alternative per aumentare il numero di persone trattenute con strutture aggiuntive che non siano necessariamente Cpr. “Lavoreremo per migliorare sicuramente il sistema della logistica a supporto del meccanismo delle espulsioni che si deve sostenere anche attraverso l'individuazione di strutture di trattenimento”, ha spiegato.

Proprio ieri il sindaco di Milano Beppe Sala aveva fatto sapere, tramite Facebook, la sua opinione. Nel post si legge: “Ora, Piantedosi bolla le mie affermazioni sulla sicurezza come ‘semplicistiche’. Chiedo a lui se non è semplicistico che il suo ministero faccia sapere che a Milano si farà un secondo Cpr, ovviamente attraverso un’agenzia stampa e senza degnarsi di una telefonata al Sindaco di Milano. Se non è semplicistico immaginare un secondo Cpr dopo la pessima gestione del primo (non lo dico solo io, ma anche la guardia di finanza). Se non è semplicistico immaginare un secondo Cpr senza sapere come sarà possibile effettuare tutti quei rimpatri millantati, per ora rimasti sulla carta”.

A tali affermazioni non è mancata la risposta di Piantedosi: “I Cpr sono fondamentali, il 70% delle persone che si riescono a espellere passano attraverso i Cpr per cui sono strutture a supporto della logistica delle espulsioni. Le due cose vanno di pari passo”. Il ministro ha aggiunto di non aver mai accusato Sala dei problemi di sicurezza in città. “Credo che se ci saranno i presupposti di una buona sinergia istituzionale anche con il Comune e le amministrazioni territoriali i risultati maggiori si vedranno in tempi più veloci”, ha concluso Matteo Piantedosi.