Piscina Scarioni, la proposta: "Pensi il Comune a riqualificarla"

Ripristinare direttamente, a cura del Comune di Milano o tramite una società partecipata, la piscina Scarioni di via Valfurva, inserendo la riqualificazione nel piano triennale delle opere pubbliche con individuazione delle necessarie coperture finanziarie, prorogando la concessione all'associazione Parkour Milano in attesa che il progetto sia definito. È la richiesta contenuta in un ordine del giorno a prima firma del capogruppo di Europa Verde Tommaso Gorini, depositato a Palazzo Marino.

La piscina Scarioni è in disuso dal 2019 e presenta gravi problemi strutturali. E, a giugno, è andata deserta la gara per la sua riqualificazione. L'unico partecipante era la società spagnola Ingesport (nel frattempo denominata Go Fit Life), la stessa che sta ristrutturando il Lido di piazzale Lotto. Ma la sua offerta ha ottenuto un punteggio troppo basso, molto al di sotto del minimo, e dunque non è stata accolta. Risultato: la Scarioni resta al palo, e non si sa quando verrà riaperta.

Go Fit Life avrebbe investito quasi 16 milioni di euro, di cui 9,7 milioni per realizzare strutture per le piscine al coperto, l'area fitness e benessere e il parcheggio multipiano da oltre 200 posti auto, riservando 1,1 milioni alla ristrutturazione delle vasche scoperte (che verrebbero ridotte in dimensione), del verde e degli impianti. Dal dossier di Go Fit Life, si evincevano tariffe di circa 12 euro nei giorni infrasettimanali (contro gli 8 euro richiesti da Milanosport nei suoi centri balneari) e 18 euro nei fine settimana (contro 9 euro richiesti da Milanosport): tariffe troppo alte, di cui i residenti nel quartiere di Prato Centenaro si sono lamentati.

Di qui l'idea di intervenire direttamente, come Comune di Milano o attraverso Milanosport, per ristrutturare la Scarioni. L'ordine del giorno è stato firmato da diversi consiglieri di maggioranza: oltre all'intero gruppo di Europa Verde, con Francesca Cucchiara e Carlo Monguzzi, si leggono le firme di Gabriele Rabaiotti e Marco Fumagalli (Lista Sala), Alessandro Giungi (Pd) e Gianmaria Radice (Riformisti).

Un'analoga richiesta è stata già avanzata, il 25 giugno, dalla giunta del Municipio 9, con una delibera nella quale la presidente Anita Pirovano e i suoi assessori sottolineavano che la Scarioni è l'unico impianto con vasche scoperte nel territorio municipale, e che "le piscine comunali rappresentano un servizio primario di welfare, soprattutto nei contesti in cui le disuguaglianze sociali sono più evidenti e le povertà educative diffuse". Con la delibera, la giunta municipale ha chiesto all'amministrazione comunale di "riconoscere una priorità al progetto di riqualificazione" della Scarioni, mantenendolo nel piano triennale delle opere pubbliche, assicurando le risorse necessarie.

Lo stesso obiettivo chiesto dal comitato "Amici della piscina Scarioni", che qualche giorno fa ha organizzato un presidio in largo San Dionigi per sensibilizzare sul tema. Sono intervenuti anche vari consiglieri (Tommaso Gorini di Europa Verde, Enrico Fedrighini del gruppo misto e Alessandro Giungi del Pd), che hanno richiamato l'urgenza di curare la manutenzione ordinaria di tutto ciò che è pubblico, per evitare di arrivare con strutture gravemente ammalorate, e la necessità di intervenire con risorse pubbliche se il privato non è riuscito a presentare un'offerta adeguata.