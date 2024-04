C'è una data per i lavori della pista ciclabile sul Ponte della Ghisolfa

Si svolgeranno nel corso del 2025 i lavori per realizzare l'agognata pista ciclabile sul Ponte della Ghisolfa. Lo ha detto in consiglio comunale, lunedì 29 aprile, l'assessora alla mobilità Arianna Censi, rispondendo a una domanda a risposta immediata di Alessandro Giungi (Partito democratico). "È un intervento dalla complessità altissima", ha premesso l'assessora, spiegando che sono di fatto due i lavori da svolgere: la modifica della linea di trazione elettrica della 90-91, che compete ad Atm, e i lavori stradali veri e propri, che competono al Comune di Milano.

Entrambi i lavori saranno affidati con apposite gare e dovrebbero avviarsi nel corso del 2025, perché prima vi sono studi propedeutici. In particolare, in questo momento si stanno svolgendo il rilievo altimetrico e le prove geotecniche del terreno, propedeutiche alla redazione del progetto esecutivo.

Ed è stato toccato anche il tema dei cartelli stradali provvisori. "Sappiamo quanto sia pericoloso quel tratto per chi lo affronta in bicicletta, quindi è necessario avvertire scooteristi e automobilisti che c'è una presenza di ciclisti, per cui vanno rispettate le distanze di sicurezza e il limite di velocità, che in quel tratto è di 50 km/h", ha detto Alessandro Giungi. Il Comune di Milano aveva già proposto un cartello con la scritta "attenzione: strada frequentata da ciclisti" e l'immagine di un autoveicolo e una bicicletta con l'indicazione della distanza di 1,50 metri, nonché un altro cartello per ribadire il limite di 50 km/h, ma il Ministero delle Infrastrutture li aveva bocciati.

Cartelli provvisori

Secondo il Ministero infatti non è consentito usare cartelli stradali non previsti dal codice della strada, né ribadire il limite di velocità usuale nei centri urbani. A febbraio si era verificato uno scontro acceso tra Comune e Ministero su questo, perché in Italia e in Europa in realtà ci sono generici cartelli stradali come quelli proposti da Palazzo Marino. Ma il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini aveva poi promesso che si sarebbe lavorato a una soluzione.

Ora la soluzione è arrivata, ma non soddisfa appieno i tecnici del Comune. "È un triangolo con al centro una bicicletta e, sotto, la scritta 'ciclisti in promiscuo'. Ora, 'promiscuo', come sapete, è una delle parole che si usano di più...", ha ironizzato Arianna Censi lunedì in consiglio comunale, avvertendo però che i dirigenti del Comune, quando firmano un atto, se ne assumono la responsabilità, per cui è determinante "la convergenza con le indicazioni del Ministero". Insomma, i cartelli provvisori si faranno probabilmente come indicato da Roma. "Dov'è l'autonomia, se non possiamo nemmeno chiedere di installare un cartello?", ha chiesto Alessandro Giungi in replica.