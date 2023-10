Sala: "Sul Pnrr Milano è avanti: più del 95% è già stato impiegato"

“A Milano più del 95% dei fondi del Pnrr è già stato impegnato, se non speso”, ad annunciarlo il sindaco Beppe Sala durante un convegno dedicato alle nuove norme su appalti e concessioni “Il nuovo codice dei contratti pubblici”. Dei 191,5 miliardi di euro spettanti all’Italia, Milano ha ottenuto 780,73 milioni utilizzati tra digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura. E poi, transizione ecologica, istruzione e ricerca, e inclusione.

“Due anni fa dicevo che se i fondi non vengono spesi, Milano si offriva per fare ancora di più. E anche oggi dico che potremmo fare di più su scuole e case pubbliche. Ma voglio rassicurare sul fatto che noi siamo avanti", ha proseguito il sindaco che ha aggiunto: “Milano nei prossimi anni muoverà investimenti molto significativi. Più di 10 miliardi di euro sono già stati definiti in termini di progetto e in pochi anni vedremo un ulteriore passo di trasformazione della città".

Agire con attenzione è la priorità del primo cittadino: “Abbiamo capito che costruire in sé non è sempre qualcosa di positivo, ma bisogna farlo nel rispetto delle regole, rigenerando e non portando via verde e andando incontro alle esigenze della città".