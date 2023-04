È polemica dopo l'intervista di Sala a Lucia Annunziata

È polemica tra Milano e Roma; tra l'amministrazione comunale meneghina e il governo. L'oggetto del contendere? Le dichiarazioni rilasciate a Mezz'ora in più, programma di Lucia Annunziata, dal sindaco di Milano nell'intervista di domenica 2 aprile. Il primo cittadino milanese, infatti, ha attaccato a tutto campo contro il governo di Giorgia Meloni scagliandosi contro i provvedimenti che hanno colpito le famiglie arcobaleno, per poi proseguire sul revisionismo storico e biocarburanti.

Alle dichiarazioni di Sala hanno risposto due parlamentari milanesi: il leghista Fabrizio Cecchetti e Riccardo De Corato, esponente di Fratelli d'Italia. "Milano ha enormi problemi sotto gli occhi di tutti, problemi di degrado e sicurezza, e ha un sindaco che si sta allenando da futuro ‘capo dell’opposizione’ e passa il suo tempo ad attaccare il Governo sulle registrazioni dei bambini di coppie omogenigoriali, come se questa fosse la vera priorità dei cittadini - ha tuonato Cecchetti -. Così qualche giorno fa era a Bruxelles a chiedere la solidarietà politica del Parlamento Europeo, oggi era in tv nel salotto della Annunziata e domani chissà in quale altro talk show. Ma Sala perché non fa il sindaco? Perché non trascorre qualche giornata nelle periferie che ignora?".

A stretto giro è arrivato anche l commento di De Corato: "Sala ha dichiarato che 'questo Governo vuol cambiare il sistema elettorale per averne più di destra'. Vorrei rinfrescargli la memoria sul fatto che, nel 2011 (in realtà è stato confermato nel 2021, ndr), è stato eletto sindaco di Milano con il 27% dei milanesi perché, al ballottaggio, quasi nessuno più va a votare! Naturalmente Sala - continua De Corato - complice anche della collaborazione della giornalista Lucia Annunziata da sempre vicina agli ambienti di centrosinistra, si è scatenato anche sul tema Lgbt, affermando che 'il mondo è cambiato, le trascrizioni di figli omogenitoriali, lo dico da cattolico, vanno fatte'".

"Questo è lo scarso show, offerto dal sindaco del capoluogo lombardo e dalla giornalista, su una tv del servizio pubblico di cui i telespettatori pagano il canone - ha tuonato De Corato -. Complimenti a Sala che, prima chiede 'con il cappello in mano' soldi al Governo per coprire i suoi buchi di bilancio, poi lo pugnala pubblicamente sulle emittenti televisive 'amiche'".