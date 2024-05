"La vasca di Bresso non basta, servono le altre": polemica tra Granelli e Fontana

La vasca di laminazione del Seveso a Bresso ha evitato che Niguarda andasse sott’acqua nella giornata di mercoledì 15 maggio (l’esondazione c’è stata, ma non ha causato gravi danni a differenza di quella del Lambro). Ma a Milano si è comunque scatenata una polemica tra Marco Granelli, assessore alla sicurezza della giunta Sala e il presidente della Regione Attilio Fontana. L’oggetto del contendere sono le altre vasche di laminazione che, insieme a quella realizzata da Palazzo Marino, metteranno al sicuro la città dalle piene del fiume.

A sollevare la questione è stato Marco Granelli che, poco prima che il Seveso esondasse, ha scritto sui social “continuiamo a dire a Regione che servono tutte le vasche e subito. Bisogna fare in fretta. La vasca di Senago non è ancora pronta, seppure i lavori erano incominciati prima di quelli di Milano, poi Lentate e Paderno. Speriamo di riuscirci”.

La replica di Fontana è arrivata nella mattinata di giovedì: “non si è lamentato il sindaco Sala che conosce la situazione, si è lamentato l’assessore Granelli che evidentemente non conosce la situazione”, ha detto il presidente della Regione parlando con i giornalisti. “Stiamo realizzando le vasche di laminazione i cui lavori sono iniziati in ritardo non per colpa nostra, ma per una questione legata a delle decisioni sulle quali il territorio non riusciva a trovare una sintesi - ha sottolineato Fontana - se poi Granelli vuole fare polemica per cercare di nascondere le sue problematiche buon per lui, a noi non interessa. Noi cerchiamo di fare le cose utili per la comunità e non vogliamo mai polemizzare”.