L'assessore Granelli ha detto che i Cpr "sono necessari"

Polemica sui Cpr (centri per il rimpatrio) dopo un'intervista a Radio 24 di Marco Granelli, assessore alla sicurezza del Comune di Milano, secondo cui "ci vogliono i rimpatri e ci vogliono i Cpr perché chi delinque deve pagare la pena, andare al Cpr o in carcere, o tornare al suo Paese". Il parallelo tra i Cpr e il carcere in particolare non è piaciuto ad alcuni esponenti della 'sua' maggioranza di centrosinistra. Come Daniele Nahum e Alessandro Giungi del Pd, ma anche Carlo Monguzzi di Europa Verde.

Secondo Granelli, "le persone arrestate o denunciate non devono essere ributtate in strada" ma gestite "in carcere o secondo misure alternative", per essere messe "in condizione di non delinquere". Parole che hanno fatto balzare sopra la sedia Nahum e Giungi, suoi compagni di partito nel Pd e soprattutto presidente e vice presidente della sottocommissione carceri in consiglio comunale. "L'assessore Granelli pare non conoscere la differenza tra un carcere e un Cpr", hanno commentato: "Il primo è un luogo di detenzione" per chi è stato condannato o è in custodia cautelare, "il secondo è un luogo di detenzione amministrativa". Nel Cpr non finisce chi ha pendenze penali, ma chi non ha ottemperato a un decreto d'espulsione.

Ma c'è di più. "Granelli - proseguono Nahum e Giungi - mette insieme persone arrestate e denunciate, dicendo che non devono essere ributtate in strada. Non è quindi chiaro dove dovrebbe andare una persona denunciata. Forse direttamente in carcere, senza nemmeno passare da un processo?". Nahum e Giungi sottolineano poi che nei Cpr moltissime persone "non hanno precedenti penali" e spesso chi viene mandato in un Cpr non verrà espulso. Per i due esponenti del Pd, piuttosto, "i Cpr non vanno difesi ma chiusi perché sono al limite della legalità e dell'umanità".

Anche Carlo Monguzzi di Europa Verde ha rimproverato l'assessore, invitandolo a non confondere carceri e Cpr e aggiungendo che "i Cpr vanno chiusi perché sono luoghi dove le persone vengono detenute senza aver commesso reati. Sono quindi situazioni di illegalità e a volte di disumanità, come ho potuto verificare nelle 50 volte che ho visitato il Cpr di via Corelli. Dobbiamo pretendere da chi sta nel nostro paese il rispetto delle leggi, ma dobbiamo essere noi che per primi le rispettiamo. Non confondiamo il sacrosanto bisogno di sicurezza col sopruso. Leggi e regole chiare ci sono, esigiamone il rispetto e facciamole rispettare".