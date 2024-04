Perché il post social sull'autismo di Fontana fa arrabbiare le famiglie

"Regione Lombardia è stata la prima regione in Italia ad adottare un Piano Operativo sull’Autismo che pone al centro la persona, abbinando in modo sinergico cure eccellenti e progetti educativi capaci di sfruttare al meglio le potenzialità dello sport, del cinema e dell’arte", scrive il governatore Attilio Fontana su Facebook. Ma i commenti di fuoco sotto il post sono molti. "Però non avete perso tempo a tagliare i fondi", scrive in risposta un utente che racconta di essere papà di un ragazzo autistico e che afferma "siete i numeri uno per prendere in giro i disabili e noi caregiver".

Il post poi prosegue: "Puntiamo sulla multidisciplinarietà e sull’inserimento lavorativo, strumenti di fondamentale importanza per favorire l’inclusione delle persone affette da disturbi dello spettro autistico e delle loro famiglie". Tasto, anche questo, dolente. "Non so se ridere o piangere -scrive un'altra utente -! Cure eccellenti? Due anni di attesa nelle Uonpia per fare terapie mono settimanali da 30 minuti l’una, terapie standardizzate e nemmeno minimante degne di essere chiamate cure". Un terzo commento sotto il post di Fontana: "Cure eccellenti? Progetti educativi? Inserimento lavorativo? Forse non conosce gli autistici gravi e i loro bisogni". E, ancora, "Tagli, liste d'attesa, terapie a pagamento, voucher mai presi. Ma di cosa stiamo parlando? Provate la nostra realtà".

Non solo Fontana. A ricevere commenti ostili sullo stesso argomento anche Elena Lucchini, assessora alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità della Regione. In un post Facebook simile a quello del governatore Fontana, Lucchini parla di In&Aut Festival. Tra le risposte quella di un'utente: "Un figlio autistico lo è tutto l’anno non solo il 2 aprile. Inclusione? Inserimento lavorativo? Forse lei non conosce gli autistici gravi. Quelli da accudire 24 ore su 24. Pensi a ripristinare b1 e b2 perché noi genitori siamo distrutti e se ci toglie gli aiuti non c’è la potremo fare".