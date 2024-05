Poliziotto accoltellato, Sala: "Il governo non ha fatto il suo dovere"

Inevitabile un intervento del sindaco di Milano sulla gravissima aggressione subita dall'agente di polizia Christian Di Martino a Lambrate, nella notte tra mercoledì e giovedì, colpito con tre fendenti da un uomo che, in precedenza, stava lanciando sassi ai treni in stazione. "I delinquenti acclarati devono essere rimpatriati", ha detto Beppe Sala, a margine dell'inaugurazione di Orticola, giovedì pomeriggio: "Il punto è chi fa che cosa. Quindi anche il nostro governo, visto che qualche esponente dei partiti di maggioranza butta la croce addosso a Milano e a me, faccia un esame di coscienza e si chieda perché non fa il suo dovere".

Sala ha poi aggiunto che "se c'è un provvedimento di espulsione, il dovere è eseguirlo. Altrimenti a rimetterci sono le forze dell'ordine o i cittadini". L'uomo che ha accoltellato l'agente ha vari provvedimenti di espulsione alle spalle, mai eseguiti. L'ultimo, nel 2023, era stato firmato dal prefetto di Avellino. L'aggressore avrebbe dovuto essere trasferito in un Cpr (Centro di permanenza per i rimpatri), ma in quel momento non c'era posto e dunque l'espulsione è stata eseguita attraverso l'ordine (firmato dal questore di Avellino) a lasciare il territorio nazionale entro 7 giorni. Un ordine non rispettato dall'uomo.

"La persona che ha colpito l'agente", ha ricostruito Sala, "era stata fermata qualche giorno fa su un treno con una lama, eppure era in giro. Aveva ricevuto un provvedimento di espulsione da tempo, firmato dal prefetto di Avellino ed era ancora in Italia. Se c'è un provvedimento di espulsione il dovere è eseguirlo. Quindi in questo caso la responsabilità è chiaro di chi è", ha concluso il sindaco alludendo al governo: "Questo non è un caso isolato. Qui ormai l'idea è che, tanto, non succede nulla e si può delinquere. Ci deve essere certezza della pena, e chi sbaglia deve pagare. Altrimenti sono sempre le città e i cittadini a pagarne le conseguenze, e non va bene".

Quante ffoo a Milano?

Sala ha anche speso qualche parola sulle forze dell'ordine in servizio a Milano. "Se qualcuno mi chiede quanti sono gli uomini e le donne che lavorano su Milano" della polizia locale, "io lo so dire. Quando si parla di altre forze dell'ordine non si sa", ha detto il sindaco spiegando che "si parla sempre genericamente di area metropolitana e di Lombardia, ma a questo punto mi piacerebbe veramente saperlo". Poi ha specificato di non avere "nulla contro l'operato" del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi: "Gli dò il merito di aver posto attenzione a Milano, però non è pensabile che se mi chiedete 'ma sono arrivate più persone?' Non lo so".