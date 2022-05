Il ponte di via Padova potrebbe essere dedicato al fondatore di Israele

Intitolare il ponte di via Adriano, oggi denominato piazza Costantino, a David Ben Gurion, il primo capo di governo d'Israele. La proposta arriva da Alessandro De Chirico, capogruppo di Forza Italia a Palazzo Marino, attraverso una mozione che l'esponente 'azzurro' ha depositato in aula sabato 14 maggio, nel 74esimo anniversario dell'indipendenza dello stato d'Israele, "unica democrazia in quell'area del Medio Oriente" secondo le parole del capogruppo forzista.

Non sfugge che si tratti di un quartiere con una nutrita presenza di luoghi cari alle comunità islamiche milanesi: in particolare due centri di preghiera in via Padova, di cui uno piuttosto vicino, a Cascina Gobba. "Non deve essere visto come una provocazione", avverte De Chirico, "ma come sfida per l'integrazione anche in vista della costruzione di una nuova moschea a Milano". Secondo De Chirico, è grazie anche a Ben Gurion che "gli arabi israeliani nel loro paese hanno diritto di parola, voto e un loro partito è nella coalizione di governo".

Ma perché il ponte? "Figurativamente ricorda l'attraversamento delle acque di Mosé, venerato anche dagli islamici", spiega il consigliere 'azzurro': "Sarà l'occasione per fare conoscere la lezione di ambientalismo che hanno dato gli ebrei fuggiti dalla Shoah facendo 'fiorire il deserto' e creando agricoltura in condizioni proibitive".