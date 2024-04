Attesa di 57 giorni a Milano per le carte d'identità

La popolazione di Milano è ormai stabilmente sopra il milione e 400mila. Lo ha detto il sindaco Beppe Sala durante la sua consueta diretta Instagram che, mercoledì 17 aprile, è stata dedicata ai numeri dell'anagrafe. Il primo cittadino ha toccato anche un tema scottante, quello dei tempi d'attesa della carta d'identità elettronica: ormai ci vogliono 57 giorni. "C'è un tavolo aperto col governo", ha detto Sala ricordando che i documenti vengono stampati dal Poligrafico dello Stato, mentre il Comune può semmai aumentare il personale.

Ma torniamo ai numeri. 1.417.600 cittadini, secondo il dato di qualche giorno fa: "In crescita lentamente, ma in continua crescita", ha spiegato il sindaco. La quota simbolica di 1 milione e 400mila residenti era stata toccata per la prima volta (dopo decenni) il 30 settembre 2019, e Sala aveva anche incontrato il neo residente che aveva consentito di raggiungere la 'cifra tonda'. La successiva pandemia covid aveva però fatto perdere residenti: così si è dovuto attendere fino al mese di gennaio del 2023 per vedere nuovamente superata la quota di 1.400.000 cittadini. Lontani dai numeri degli anni '70, quando Milano sfiorò il milione e 800mila abitanti. Ma comunque in crescita.

Sala ha poi confermato un dato già noto, cioè che la città ospita moltissimi nuclei familiari di single: ben il 56,7% dei 783mila nuclei familiari in città. E un altro 20,5% è composto da due sole persone. L'età media è piuttosto 'agée', con 48,5 anni. Il 51,1% della popolazione è di sesso femminile, mentre i cittadini che non hanno origine italiana sono circa il 21%.

Calano i nuovi nati

In calo i matrimoni: 2.767 nel 2023, a cui aggiungere 369 unioni civili. Fatto cento il totale, i matrimoni sono circa 88 e le unioni civili circa 12. Dei matrimoni, il 23% si celebra in chiesa, con un'ormai consolidata tendenza al calo. Mentre sono cresciuti moltissimo gli atti di cittadinanza, da 3.700 a 9.500. Più o meno la stessa cifra dei nuovi nati: 9.409, di cui il 25% di origine non italiana. I nomi più gettonati: Edoardo e Tommaso per i maschi, Sofia e Ginevra per le femmine. Circa 2mila i bambini che hanno avuto il doppio cognome, quello del padre e della madre: "Non sono pochi, stanno prendendo piede", ha commentato il sindaco. E poi: "Tocchiamo un punto delicatissimo per la vita del nostro Paese, dove a mio avviso il problema principale, come nel continente, è la denatalità". I nati, infatti, si sono ridotti del 10%, a fronte di 14.029 decessi, di cui circa due terzi ha scelto la cremazione. Su questo, Sala ha ricordato la possibilità di organizzare funerali convenzionati, attraverso accordi con i fornitori di servizi funebri, per un prezzo inferiore al mercato.

L'attesa per le carte d'identità

E ora il capitolo 'dolente', quello delle carte d'identità elettroniche. I tempi d'attesa, ha riferito Sala, sono ormai di 57 giorni in città. I servizi anagrafici gestivano 150mila richieste nel 2019, ora 200mila. "Non le stampiamo noi", ha detto il sindaco, "dipendono da sistemi digitali e di emissione del ministero dell'Interno, perché sono stampate dal poligrafico dello Stato. I giorni di attesa non vanno bene e con il ministero stiamo lavorando, c'è un tavolo aperto con il governo e noi dobbiamo rafforzare il nostro personale". La soluzione potrebbe essere, insomma, alle porte. Intanto, però, la raccomandazione di pensarci per tempo: "Si può rinnovare 6 mesi prima della scadenza e il Comune manda a casa un avviso, quindi cercate di farlo subito, non fatevi trovare impreparati", ha detto Sala rivolgendosi direttamente ai cittadini.