Posti auto "scippati" ai residenti e venduti per i concerti? Per Palazzo Marino sono quelli per disabili

Sarebbero stati (il condizionale è d'obbligo, come vedremo) riservati agli spettatori portatori di handicap, i posti auto "scippati" ai residenti in via Cremosano (zona QT8) in occasione dei concerti del 6 e 7 luglio all'Ippodromo del Galoppo di San Siro. Il tema, partito con le denunce di alcuni residenti e ripreso dal Corriere della Sera, non poteva passare inosservato e infatti, lunedì in consiglio comunale, c'è stato un botta e risposta sul caso.

Marco Granelli, assessore alla polizia locale, ha replicato in aula a Enrico Fedrighini (maggioranza, gruppo misto), che ne ha parlato durante gli interventi liberi, spiegando appunto che i posti (una trentina) erano stati chiesti dall'organizzatore dei concerti per permettere agli spettatori disabili di parcheggiare l'auto nelle vicinanze dell'ingresso dell'Ippodromo a loro riservato (lungo via Diomede, in prossimità dell'incrocio con via Alcamo).

La stessa richiesta era stata fatta anche negli anni passati, ma finora si era utilizzato il parterre di via Diomede, come ha spiegato Granelli. Un luogo che però presentava alcune criticità: primo, è un'area verde. Secondo, è in terra battuta e quindi poco idoneo al passaggio di carrozzine. Quindi, quest'anno, sono stati scelti posti auto veri e propri, e i più vicini sono proprio quelli in via Cremosano. "Non è stata un'usurpazione, ma una cosa regolamentata", ha concluso Granelli: "Ho comunque chiesto alla polizia locale che sia davvero così e non ci siano abusi".

Tutto risolto? No, perché Fedrighini ha controreplicato che "all'assessore è stato comunicato un falso, perché in realtà sono stati messi in vendita dei pass per la sosta non riservati a portatori di handicap, e nessun portatore di handicap vi ha parcheggiato. Ancora oggi, sul sito del circuito, sono in vendita posti auto senza restrizioni, con la dicitura 'potete accedere alle Ztl'". Forse l'ultima parola sulla questione non è stata scritta.