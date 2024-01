Povertà e minori non accompagnati: "Assenza di risposte dal governo"

Milano è la città che spende di più per contrastare la povertà. Ad affermarlo l’assessore al welfare del comune di Milano, Lamberto Bertolè durante la prima giornata del Forum del welfare. Tra le iniziative anche la messa a disposizione di 7mila posti letto ogni notte per le persone più vulnerabili. Il comune di Milano, per la causa, ha messo a bilancio 30 milioni di euro in più nel 2024 rispetto all’anno precedente. “Il governo deve accompagnare gli sforzi locali promuovendo politiche nazionali di sostegno al reddito e di garanzia del salario minimo, non card e interventi spot”, ha spiegato Bertolè.

A riprendere l’appello al governo anche il sindaco di Milano Beppe Sala in relazione alla questione minori: “Attualmente ci sono circa 22mila minori non accompagnati censiti in Italia. A Milano intorno ai 1400-1500. Chi sono? 97% maschi, in gran parte tra i 16 e i 18 anni”. Sala chiede al governo con urgenza un hub di prima accoglienza. "O riusciamo a intercettarli, a dare loro delle opportunità, a far loro capire che aver affrontato un lungo viaggio vuol dire avere la speranza di trovare qualcosa di diverso, oppure li perdiamo”, ha detto Sala.

Sulla questione minori torna anche Lamberto Bertolè: “In assenza di risposte da parte del governo che vadano nella direzione di un'equa redistribuzione, abbiamo chiesto e ottenuto la collaborazione di Fondazione Cariplo e Fondazione con i bambini, che contribuiranno alla causa con un investimento di 3 milioni, per lavorare a un progetto ambizioso e allargare la nostra capacità di accoglienza”.