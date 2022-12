Regionali, Pregliasco si candida come consigliere con Majorino

"Correrò per Majorino, ho sempre votato a sinistra". Con queste parole il virologo Fabrizio Pregliasco ha annunciato la propria candidatura come consigliere regionale per le prossime elezioni in Lombardia.

"Una scelta che mi onora - il commento del candidato presidente del centrosinistra Pierfrancesco Majorino - il professor Pregliasco è senza dubbio uno dei virologi e scienziati più stimati d’Italia e da tanti anni si impegna come attivista nel sociale. La sua candidatura al Consiglio Regionale nella lista civica che stiamo costruendo darà un contributo enorme di esperienza e competenza per ricostruire il sistema sociosanitario regionale e dare una rinnovata attenzione alle disabilità, a chi è rimasto ai margini e al valore del volontariato. Cambieremo la Lombardia, insieme!".

Nei giorni scorsi è arrivato l'atteso accordo tra Pd, Sinistra Italiana e Verdi con il Movimento 5 Stelle. I partiti si presenteranno quindi con una lista unitaria per il voto in Lombardia, che si terrà il 12 e 13 febbraio 2023. A sfilarsi è stata invece +Europa, che a breve dovrà decidere i suoi prossimi passi: le alternative sono l'ingresso nel terzo polo (con la candidata governatrice Letizia Moratti) o la scelta di un candidato 'solitario' alla presidenza della Regione. Sabato mattina, poi, Majorino ha presentato per la prima volta il programma del centrosinistra, per poi fare partire la campagna elettorale.