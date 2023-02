Pregliasco si sposa con l'ex assessora di destra dopo la batosta elettorale

Batosta elettorale ma anello al dito. Il virologo Fabrizio Pregliasco, uno dei grandi esclusi dal parlamento regionale, si sposerà con Carolina Pellegrini, sua compagna da oltre 20 anni e volto noto del centrodestra milanese (nonché ex assessore regionale alla famiglia, ruolo ricoperto con la giunta Formigoni del 2012). La proposta è arrivata in diretta durante la trasmissione 'Un giorno da pecora' su Rai Radio 1 di mercoledì 15 febbraio.

In prima battuta il virologo dell'università Statale di Milano ha affrontato la delusione per la mancata elezione. "Uno dei motivi - ha ragionato il medico che correva con il candidato del centrosinistra, Pierfrancesco Majorino - potrebbe essere che il 60% degli elettori non hanno votato e magari avrebbero votato per me. Non avevo il partito dietro, ma ho fatto molti incontri, perfino quattro aperitivi elettorali, ma non hanno portato bene".

Successivamente è arrivato il colpo di teatro. In diretta ha annunciato l'intenzione di convolare a nozze con la compagna Carolina "È ora di sposarci, sei una donna straordinaria e siamo insieme da vent'anni", ha detto Pregliasco. "Vivere insieme a te è un grande regalo. Carolina, mi vuoi sposare?", ha chiesto. Contattata in diretta mentre era al lavoro (attualmente è insegnante in una scuola dell'hinterland di Milano), lei ha accettato: "Non me lo aspettavo, io però dico di sì, lo sposo. Ma non deve fare più il birichino", ha aggiunto. "Deve dormire di più, mangiare meglio, non è più un ragazzino". Immediati gli auguri di Andrea Crisanti, virologo e senatore Pd. Ospite della trasmissione, ha consigliato alla coppia "un bel giro in Sicilia, lì non si sbaglia mai".