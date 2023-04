Le carceri a Fratelli d'Italia, l'antimafia ai 5 Stelle, il Pnrr a Gallera (Fi): le commissioni speciali al Pirellone

La commissione antimafia al Movimento 5 Stelle, l'unica all'opposizione. E la nuova commissione fondi europei e Pnrr. Queste le principali novità dal consiglio regionale dopo che, mercoledì 19 aprile, sono stati eletti gli uffici di presidenza delle commissioni speciali, concludendo le operazioni d'insediamento dopo le elezioni di febbraio.

Va a Giulio Gallera, eletto per Forza Italia ed ex assessore al welfare, la presidenza della commissione sui fondi europei, il Pnrr e l'efficacia dei bandi regionali. È una commissione istituita quest'anno. La sua vice sarà Gigliola Spelzini (Lega), il segretario sarà Giuseppe Licata (Azione-Iv). La commissione antimafia e anticorruzione sarà presieduta da Paola Pollini (M5S), il vice presidente è Carmelo Ferraro (Lista Fontana) mentre Paola Bulbarelli (Fdi) sarà la segretaria.

Giovanni Malanchini (Lega) è il presidente della commissione autonomia. Il vice sarà Michele Schiavi (Fdi), il segretario Gian Mario Fragomeli (Pd). La commissione carceri sarà presieduta da Alessia Villa (Fdi), contrariamente alla scorsa consiliatura, quando la presidenza era andata all'opposizione. Il vice presidente sarà Luca Paladini (Lista Majorino), Andrea Sala (Lega) sarà il segretario. Infine, la commissione sulla montagna e sui rapporti tra Lombardia e Svizzera (accorpando due precedenti commissioni distinte) avrà come presidente Giacomo Zamperini (Fdi), mentre Claudia Carzeri (Fi) sarà vice presidente e Angelo Orsenigo (Pd) segretario.

"Con l’insediamento delle commissioni regionali, l’attività del consiglio regionale in questa dodicesima legislatura è pronta a entrare nel vivo, consapevoli che molti sono i temi e gli argomenti su cui saremo chiamati a dare risposte concrete ai cittadini lombardi", ha sottolineato il presidente del consiglio regionale Federico Romani: "Mi auguro che le commissioni possano essere luogo di confronto costruttivo e dialogo costante non solo tra le forze politiche ma anche e soprattutto con il mondo delle categorie e delle associazioni, che qui potranno e dovranno sempre trovare ascolto e attenzione".

"Di particolare rilievo la nuova commissione speciale sui fondi del Pnrr e sui fondi europei: la Lombardia non vuole in alcun modo perdere le opportunità e i finanziamenti europei messi a disposizione, ma vuole anche assicurarsi che non si creino ostacoli di carattere tecnico o amministrativo che impediscano in particolare agli Enti locali l’accesso a tali strumenti di finanziamento", ha concluso Romani.