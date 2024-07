La manifestazione della Lega a Milano contro il caro affitti negli studentati

"Ambrogino alle tende, ma per gli studenti il Comune non si spende". Nella mattinata di domenica 7 luglio la Lega ha organizzato una manifestazione nei pressi del cantiere del villaggio olimpico di Milano-Cortina 2026 che verrà poi trasformato in uno studentato. Presenti diversi esponenti del Carroccio di Milano tra cui Silvia Sardone, Samuele Piscina e Alessandro Verri. "Vogliamo evidenziare l'incoerenza del sindaco Sala che dà l'Ambrogino d'oro alle tendine e poi quando si ritrova a poter dare una mano agli studenti, nei fatti, non lo fa", ha detto l'eurodeputata Sardone.

La polemica è relativa alla recente notizia sui possibili prezzi delle stanze in quello stesso studentato. Per una camera, infatti, uno studente dovrebbe sborsare tra i 740 e i 1000 euro al mese. "Il Comune di Milano è stato paladino della protesta degli studenti con le tende, poi però la stessa sinistra nel momento in cui doveva calmierare gli affitti, non ha portato a casa il risultato - hanno aggiunto i consiglieri comunale Piscina e Verri -. Abbiamo portato una tenda anche noi, ci aspettiamo l’Ambrogino”.

"È davvero una situazione paradossale - prosegue Piscina in una nota -. Il Comune a parole dice di voler lottare contro il caro prezzi a Milano, però poi firma convenzioni monstre e, con lo scopo di fare cassa, impone gli oneri d’urbanizzazione anche sull’Ers e quindi gli studentati. Il cortocircuito nella politica urbanistica cittadina perpetrata dalla sinistra è evidente e ci sta gettando sempre più in fondo a un baratro dal quale sarà complicato poi risalire". Poi l'appello: "Chiediamo al sindaco e alla sua maggioranza di rivedere la delibera sugli oneri azzerando quelli legati all’Ers per garantire una maggiore spinta in città e questo tipo di edilizia, ma soprattutto di rivedere la convenzione con il Fondo Porta Romana garantendo prezzi più accessibili e una boccata d’ossigeno per gli studenti". Il consigliere comunale della Lega fa sapere che ha presentato un ordine del giorno in Consiglio comunale in materia.