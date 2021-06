Pride, Gaylib in piazza a Milano: “Siamo liberali, transpartitici, per la laicità dello stato"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

L’associazione GayLib in piazza a Milano per il Pride con i suoi militanti e le sue bandiere all’Arco della Pace. Lo storico gruppo liberale, da tempo in una fase di lunga transizione politica, dalla quale sta emergendo anche una nuova classe dirigente, non ha esitato a inviare la propria adesione alle manifestazioni in corso in tutto il Paese per il mese del Pride. “Siamo lieti e orgogliosi di essere presenti con il nostro logo in numerose piazze d’Italia. Milano rimane il cuore e la ideale capitale di un impegno per la modernità, la laicità, i diritti civili in una società completamente aperta di cui GayLib, dalla sua prospettiva integralmente liberale e transpartitica vuole e vorrà sempre essere protagonista” dichiara la coordinatrice nazionale Sivia Sofia Siliprandi. “Anche quest’anno il movimento lgbtqi+ si ritrova nelle principali piazze italiane per dare voce, con ancora più forza e con maggiore convinzione, al messaggio di liberazione insito nell’orgoglio omosessuale” dichiara William Grandonico, giornalista, storico attivista lgbt, dirigente del gruppo lombardo di GayLib. “In questi giorni non possiamo non ricordare l’origine di questa manifestazione, con i moti avvenuti allo Stonewall Inn di New York nel 1969. E’ fondamentale continuare a sostenere l’impegno per la parità dei diritti in quest’epoca storica. Proprio per questa ragione siamo in piazza anche per affermare la necessità e l’urgenza di approvare pure al Senato il ddl Zan per trasformarlo così in legge, ribadendo con decisione, come ha fatto pochi giorni orsono il premier Mario Draghi in Parlamento, la laicità dello Stato e delle istituzioni italiane”.