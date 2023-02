Primarie Pd: è possibile votare fino alle 20

Fino alle 20 è possibile votare alle primarie del Pd e scegliere chi guiderà il partito tra Stefano Bonaccini (governatore Emilia Romagna) ed Elly Schlein (parlamentare).

Per votare bisogna andare al proprio seggio (qui l'elenco di Milano e hinterland) con carta di identità, certificato elettorale e un contributo di 2 euro.

Chi è Elly Schlein

Elly Schlein nasce a Lugano, in Svizzera, nel 1985. Figlia di Melvin Schlein, accademico statunitense, e di Maria Paola Viviani, docente universitaria italiana di Giurisprudenza, è ultima di tre figli (Benjamin e Susanna il fratello e la sorella maggiori). Il nonno materno è Agostino Viviani, antifascista e avvocato oltre che senatore del Partito Socialista dal 1972 al 1979, anni in cui riveste anche la carica di Presidente della Commissione Giustizia.

Schlein si appassiona alla politica già da giovane e, nel 2008, partecipa come volontaria a Chicago per la campagna elettorale di Barack Obama. Nel 2011 si laurea all’Università di Bologna in Giurisprudenza e, nello stesso anno, fonda l’associazione studentesca Progrè, una realtà che si occupa di fare informazione e di sensibilizzare sui temi come migrazioni e carcere. Nel 2013, in occasione delle primarie che porteranno Matteo Renzi a diventare il nuovo segretario dem, entra nel Partito Democratico sostenendo la candidatura di Pippo Civati.

Nel 2016 viene nominata relatrice per il gruppo Socialista e Democratico sulla riforma dei trattati di Dublino, la norma che stabilisce quale Stato membro è responsabile per ogni richiesta d’asilo presentata all’UE. Dopo due anni e ventidue riunioni, in cui ha l’allora eurodeputata presentò ben 145 emendamenti volti a cancellare il criterio di ‘primo Paese d’accesso’, nel novembre del 2017 il Parlamento europeo approva la riforma dei trattati, sostituendo i precedenti criteri con “un meccanismo di ricollocamento automatico e permanente, che da un lato valorizzi i legami i significativi dei richiedenti asilo e dall’altro obblighi tutti gli Stati europei a fare la propria parte sull’accoglienza”. Per Schlein e per tutta la sinistra europea è una vittoria storica.

Dopo gli anni trascorsi tra Strasburgo e Bruxelles, Schlein decide di non ricandidarsi in Europa preferendo invece, nel 2020, l’appoggio a Stefano Bonaccini (che avrebbe poi vinto nuovamente le elezioni dopo la prima vittoria nel 2014) nella corsa alla presidenza della Regione Emilia-Romagna con la sua lista “Emilia-Romagna Coraggiosa Ecologista e Progressista”. Viene eletta con 22.098 voti personali, facendo registrare il record di preferenze verso un candidato in tutta la storia delle elezioni emiliano-romagnole. L’11 febbraio viene nominata vicepresidente della Regione Emilia-Romagna.

Alle politiche del 2022 viene candidata ed eletta alla Camera come indipendente tra le liste del PD nel collegio plurinominale Emilia-Romagna 02. È il preludio del suo ritorno nel Partito Democratico: dopo le dimissioni annunciate da Letta, il 4 dicembre del 2022 Schlein si candida alla segreteria del partito, annunciando anche il suo ritorno all’interno di esso dopo sette anni di assenza.

Chi è Stefano Bonaccini

Modenese, sposato con Sandra e padre di Maria Vittoria e Virginia, Bonaccini ha una vita nel partito e nell'amministrazione locale alle spalle, prima di succedere a Vasco Errani in Viale Aldo Moro: cinque anni da assessore nel suo paese d'origine, Campogalliano, sette anni a Modena, prima dell'arrivo in Assemblea legislativa. Il 25 ottobre del 2009 (fino a maggio 2015) è diventato segretario regionale del Pd, dopo aver vinto, con 200 mila voti, le primarie, all'epoca in cui Pierluigi Bersani subentrò alla guida del partitone nazionale.

Bersaniano, il suo rapporto con l'ex leader piacentino si allentò fino alla non-vittoria del 2013, e il suo tweet, ''Fermatevi'', nei giorni convulsi della nomina del nuovo presidente della Repubblica, contribuì a definire un malessere, a sinistra, che poi fu sintomo di un colpo di mano. Quello di Matteo Renzi, che Bonaccini sostenne alle primarie (come coordinatore della campagna) che incoronarono l'ex sindaco di Firenze nuovo segretario nazionale dei dem.

Membro della prima segreteria di Renzi come responsabile enti locali, in seguito alle dimissioni del presidente della regione Vasco Errani, indagato e poi assolto nel processo 'Terremerse', una sua candidatura a governatore era nell'aria (allo spareggio con un ruolo di primo piano nel partito nazionale, con una delega all'organizzazione), fino allo scioglimento delle riserve quando fallì il lungo tentativo di mediazione all'interno del Pd su una candidatura ''unitaria'' che avrebbe ottenuto il sostegno di Pier Luigi Bersani, di Vasco Errani e di Matteo Renzi, e Bonaccini decise di correre contro il deputato Matteo Richetti e l'ex sindaco di Forlì, Roberto Balzani.

Poi ci fu l'inchiesta della Procura di Bologna sulle 'spese pazze' in Regione: Bonaccini resistette alle pressioni di chi gli chiedeva un passo indietro e, ribadendo la ''correttezza del suo operato'', chiese e ottenne di poter chiarire la sua posizione. A seguito della sua audizione, chiese l'archiviazione del procedimento e il 27 settembre 2014 vinse le primarie del centrosinistra contro Balzani, ottenendo il 60,9% dei voti (contro il 39,1% del rivale), ma con un'affluenza di soli 58 mila votanti (meno dei soli iscritti al Pd di tutta la Regione).

Conquistò la poltrona di governatore poco più tardi, il 23 novembre 2014, ma la sua vittoria (con il 49% dei voti) ebbe un retrogusto amaro: le elezioni furono caratterizzate da una bassissima affluenza. Votò solo il 37% degli aventi diritto, in pratica la metà delle persone che erano andate a votare la volta precedente.