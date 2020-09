È finito lo "smart working" per il consiglio comunale di Milano: per la prima volta dopo il lockdown il parlamentino milanese si è riunito in presenza nel pomeriggio di giovedì 10 settembre. L'ultima seduta in aula si era svolta il 4 marzo.

"Il ritorno in aula oggi è molto importante perché è simbolo della democrazia cittadina": ha detto a inizio seduta il presidente del consiglio comunale Lamberto Bertolè. E proprio a inizio seduta il consiglio ha ricordato le persone uccise dal coronavirus. Bertolè ha poi precisato che nelle prossime sedute del consiglio verranno ricordate singolarmente "le persone scomparse e i cittadini benemeriti. Mentre nella seduta di oggi, poiché è la prima, abbiamo deciso di ricordare tutti i morti. Abbiamo perso 17mila cittadini in tutta la regione e 2mila in città".

Tutti i consiglieri comunali sono seduti in aula, una parte tra le postazioni del pubblico per rispettare le regole sul distanziamento. L'assemblea viene proiettata in sala Alessi per i giornalisti.