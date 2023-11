Secondo il Pd c'è un problema con i biglietti Trenord

Semplificare il modo con cui convalidare i biglietti elettronici ricaricabili. È quello che chiedono i consiglieri regionali del Pd Roberta Vallacchi e Simone Negri che hanno depositato una interrogazione nella giornata di venerdì 3 novembre.

Tutto si basa sui biglietti elettronici ricaricabili che hanno preso il posto di quelli di carta. Con i nuovi ticket bisogna indicare la stazione di convalida e proprio questo aspetto "presenta un problema non indifferente, segnalato, per esempio, da diversi passeggeri titolari di un abbonamento Lodi-Milano - si legge in una nota -. Dovendo allungare il viaggio fino a Codogno i pendolari hanno scoperto che per convalidare il biglietto avrebbero dovuto scendere alla stazione di Lodi e poi proseguire il viaggio. Unica alternativa acquistare il biglietto per il prolungamento attraverso l’app o il sito web, un sistema che danneggia gli anziani e tutti coloro che per diverse ragioni non hanno accesso a Internet e risulta comunque difficoltosa su molte tratte in cui non c’è connessione a Internet".

"L’ennesimo pasticcio di Trenord che mette in difficoltà i pendolari già vessati da quotidiani disservizi - concludono Vallacchi e Negri-. Chiediamo alla Regione che, ricordiamo, è responsabile del trasporto ferroviario regionale, di rendere noto se e quando Trenord aggiornerà le condizioni generali di trasporto e semplificherà le modalità di convalida dei biglietti".