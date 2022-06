Fontana: "100mila profughi ucraini in arrivo, si cercano hotel e B&B"

Una stima di 100mila profughi ucraini in arrivo in Lombardia. E la necessità di trovare per tutte quelle famiglie una sistemazione. "Stiamo cercando di organizzarci, prevedendo, sulla base anche delle dichiarazioni che sono arrivate dal Governo, un eventuale alto numero di persone che fuggiranno dalla guerra, di profughi che cercheranno di trovare un luogo tranquillo dove poter superare questo periodo". E ancora: "Abbiamo fatto una serie di cose. Abbiamo iniziato a rimettere a posto, sanificandoli e rendendoli adatti a ricevere qualunque tipo di profugo, gli ex ospedali covid. Stiamo facendo un’analisi di tutte le case Aler che in questo periodo non sono state assegnate, e abbiamo ricevuto la disponibilità da grandi catene di alberghi e da Bed & Breakfast a dare una serie di immobili”. Lo ha detto poche ore fa a SkyTG24 il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana.

L’Ucraina è uno dei Paesi con il tasso di vaccinazione contro il covid più basso, circa il 35%, e con l'arrivo massiccio di profughi "dovremo organizzare una valutazione dal punto di vista sanitario, per capire se tutti quelli che arrivano sono a posto con la vaccinazione contro il virus, se lo hanno contratto, e pianificando, al contempo, l’assistenza ordinaria. Dovremo riprendere la vaccinazione, che in questo momento si stava smorzando per i nostri cittadini, e riattivare tutti i centri vaccinali per i cittadini ucraini". Così ha proseguito il governatore. "L’unico problema - ha aggiunto Fontana - è che molti arrivano in via ufficiale, quindi siamo in grado di controllarli, mentre molti si rivolgono direttamente a parenti o amici. A questi ultimi bisognerà rivolgere un invito perché si rechino presso i centri vaccinali per poter essere vaccinati".

Potrebbero arrivare 100mila profughi

Sul numero di profughi che arriveranno in Lombardia "non si possono fare valutazioni precise. Noi siamo partiti dal presupposto che il Governo prevede un arrivo" in Italia "di circa un milione di profughi, quindi partendo da questo dato, e tenendo conto del numero di ucraini presenti in Regione - circa 55 mila -, siamo arrivati a dire tra 50 e 100mila. Poi non arriveremo a quei numeri, o magari li supereremo, però al momento è una previsione di massima che parte dalle valutazioni fatte dal Governo", ha concluso Fontana.