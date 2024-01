La mozione contro gli eventi di propaganda russa a Milano

Impedire, per quanto possibile dall'amministrazione comunale, che si svolgano a Milano "iniziative di chiara ispirazione e propaganda russa in merito all'aggressione dell'Ucraina". È quanto chiede una mozione presentata mercoledì da Giulia Pastorella, vice presidente di Azione, consigliera comunale e deputata.

"Crediamo sia doveroso che, per quanto di competenza e nella tutela della libertà di parola, il Comune di Milano agisca tempestivamente per evitare eventi di disinformazione e propaganda russa sul nostro territorio", ha dichiarato Giulia Pastorella: "Dall’inizio il Comune è stato a fianco della causa ucraina e deve restarci".

Negli ultimi tempi, come si legge anche nel testo della mozione, sono aumentati convegni ed eventi "apertamente ispirati" a presentare in Italia "la propaganda del regime russo". Il caso più noto è stato forse quello del convegno sulla presunta 'rinascita' della città ucraina di Mariupol, occupata dai russi dopo mesi di assedio nel 2022. Una città particolarmente martirizzata con continui bombardamenti che l'hanno quasi totalmente distrutta.

Il convegno di Modena e quelli di Milano

Il convegno avrebbe dovuto tenersi a Modena il 20 gennaio in una sala comunale, ma il sindaco Gian Carlo Muzzarelli (Pd) ha revocato la concessione della sala sulla base del regolamento d'uso. Nonostante la revoca, lo stesso giorno si è tenuta comunque una grande manifestazione organizzata da Radicali Italiani, a cui hanno partecipato quasi 2mila persone, contro la propaganda di Mosca.

A Milano, il 14 gennaio, si è tenuto allo Spazio Ritter (una libreria di estrema destra) un convegno sulla figura di Darya Dugina, la figlia dell'ideologo del Cremlino Aleksander Dugin. E sempre a Milano, il 13 febbraio, al Circolo di Unità Proletaria di viale Monza sarà proiettato il film russo "Il testimone", una pellicola finanziata dall'amministrazione statale che racconta di presunti crimini di guerra da parte dei soldati ucraini. Quello del film è un vero e proprio 'tour' che sta toccando molte città italiane. In alcune la proiezione è stata cancellata perché sarebbe stata ospitata in uno spazio pubblico, mentre il Circolo di Unità Proletaria ha spazi di sua proprietà che affitta a esterni.

La guerra ibrida

Da più parti si sottolinea che questi eventi non sarebbero un semplice 'esercizio' di libertà di opinione e parola, ma direttamente ispirati da centri di propaganda russa che, sfruttando proprio la libertà concessa in Occidente (e non concessa, ad esempio, proprio in Russia), tentano di instillare disinformazione e bugie sulla guerra in corso. Un tipo di guerra definita "ibrida". E questa distinzione è richiamata proprio nella mozione, dove si legge che "si rispetta la libertà di parola, fintanto che essa non diventi attività di disinformazione". L'obiettivo del documento di Azione è quello di impegnare il sindaco e la giunta a non autorizzare iniziative "di chiara ispirazione e propaganda russa" in luoghi e spazi pubblici, e anche "in luoghi rilevanti sul piano dell'interesse pubblico".