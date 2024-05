C’è chi chiede che vengano ritirate le proroghe su Area B per moto e diesel

Il comune ha deciso di fare un passo indietro sulla stretta dei veicoli che potranno circolare in Area B. Ma non tutti hanno apprezzato la decisione della giunta guidata dal sindaco Sala. Tra i contrari ci sono principalmente esponenti della galassia ambientalista che sostengono il primo cittadino.

“Un gruppo di iscritti ad Europa Verde, compresi dei consiglieri municipali, han chiesto al al sindaco di tutelare la salute dei cittadini e quindi di ritirare la delibera che proroga il divieto di circolazione in Area B dei diesel Euro 6 al 2028. Stessa cosa faremo in Consiglio Comunale”, ha detto Carlo Monguzzi, consigliere comunale dei Verdi e presidente della commissione ambiente e mobilità.

“Non si può il mercoledì, alla presentazione dei risultati della task force sulla Mobilità Attiva, dire che bisogna ridurre le auto per tutelare la salute e il giorno dopo fare una delibera che mette in atto l’esatto contrario - ha proseguito l’esponente ambientalista -. Non si può sostenere un tesi e dopo 24 ore fare l’opposto. Non è solo un problema politico ma epistemologico".

Area B e Area C: tutte le proroghe

Il comune di Milano ha modificato la disciplina di Area B e Area C posticipando alcuni divieti. La decisione “è maturata prendendo in considerazione, da una parte, il mutato contesto economico, la crescita dei prezzi nel mercato automotive e il relativo costo sociale per i cittadini e, dall’altra, i progressi nell’innovazione tecnologica che non hanno raggiunto i risultati previsti”, spiegano da piazza Scala.

Nel dettaglio, viene posticipata di un anno, al 1° ottobre 2025, l’entrata in vigore del divieto di accesso e di circolazione in Area B e in Area C per le moto e i ciclomotori alimentati a miscela (motore a due tempi) Euro 2, a gasolio Euro 2 e a benzina (motore a quattro tempi) da Euro 0 a Euro 1.

Viene prorogata fino al 31 settembre 2028 la possibilità di entrare in Area B e Area C per i veicoli diesel Euro 6 (per i quali sarebbe entrato in vigore il divieto tra il 1° ottobre 2024 e il 1° ottobre 2027).

In particolare, per Area B si tratta di auto diesel Euro 6 A-B-C (se acquistati dopo il 31 dicembre 2018) e veicoli trasporto cose alimentati diesel Euro 6 A (se acquistati dopo il 31 dicembre 2018) e diesel Euro 6 B-C (se acquistati dopo il 30 settembre 2019). Per Area C di auto diesel Euro 6 A-B-C, i taxi e Ncc (fino a 9 posti) diesel Euro 6 A-B-C (se acquistati dopo 31 dicembre 2018) e veicoli trasporto cose (N1) diesel Euro 6 A (se acquistati dopo 31 dicembre 2018) e diesel Euro 6 B-C (se acquistati dopo il 30 settembre 2019).