La protesta contre le politiche pro caccia della Regione

Sigle animaliste sotto al Pirellone per dire basta alle politiche pro caccia di Regione Lombardia. Nella mattinata di martedì 18 maggio Lav, Gaia e Leal hanno dato vita a un presidio che si è svolto in contemporanea alla seduta del Consiglio regionale per discutere anche di regolamentazioni in materia venatoria.

"Con il PDL di Revisione Ordinamentale in votazione il 18 maggio 2021 - denuncia Leal in una nota - si scriverà una nuova pagina deplorevole con la votazione di modifiche alla Legge 26/93 palesemente illegittime. Nessuna iniziativa per aumentare il regime di tutela di una fauna selvatica stremata, ma solo proposte che cercano di svilire le già deboli norme in materia venatoria".

"I consiglieri - continua l'associazione - saranno chiamati ad esprimersi sulla norma che prevede di impedire i controlli della lecita detenzione dei richiami vivi per la caccia. Il commercio di uccelli catturati illegalmente vede coinvolte vere e proprie bande criminali: le indagini condotte negli ultimi anni dai Carabinieri Forestali hanno portato all’arresto di decine di persone (...). Le associazioni stanno predisponendo un dettagliato dossier per la Commissione Europea per evidenziare come alcune delle modifiche alla Legge regionale vengono meno agli impegni presi dall’Italia per il rispetto delle Direttive: l’impedimento al controllo dei richiami vivi è un chiarissimo regalo al bracconaggio, così come l’abolizione della Banca dati dei richiami anch’essa in votazione il 18 maggio".

Ad appoggiare la protesta anche i consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle Massimo De Rosa e Simone Verni, che sui social scrivono: "Questa mattina abbiamo manifestato con le associazioni, per chiedere al centrodestra che governa Regione Lombardia di rispettare la legge. Non è tollerabile che, in un momento come questo, con tutte le urgenze che la crisi pandemica impone, il governo regionale impegni il proprio tempo in assurde proposte, volte a consentire a poche persone di operare in deroga alle normative esistenti. Il tutto per un pugno i voti".

"La priorità del Consiglio Regionale di oggi sarà discutere di come Regione Lombardia voglia impedire i controlli sull’utilizzo degli uccellini da richiamo - mette in luce De Rosa -. Solo io lo ritengo assurdo? Nel corso di questa legislatura è già capitato di vedere gli ammiccamenti del centrodestra ai cacciatori, bocciati, proprio perché Regione Lombardia non può legiferare in contrasto con normative nazionali già esistenti. Questo atteggiamento, insensato prima, diventa osceno in un momento di crisi come quello che le imprese e i lavoratori stanno vivendo a causa del Covid. Qui non si tratta neanche di caccia o non caccia, si tratta di rispettare le leggi".