Bagarre in comune: il centrodestra occupa l'aula contro Area B

Le forze di minoranza del consiglio comunale hanno occupato l'aula di palazzo Marino nel pomeriggio di lunedì 3 ottobre per contestare Area B e chiedere un incontro al sindaco Beppe Sala. In seguito alla richiesta, la maggioranza in aula ha chiuso i lavori della seduta rinviando la discussione dei punti all'ordine del giorno

L'incontro delle forze di centrodestra con Sala è stato fissato per la giornata di mercoledì, come comunicato dalla presidente del consiglio comunale Buscemi e confermato dal capogruppo Dem Barberis durante la seduta. "I milanesi non sono nelle condizioni di cambiare le automobili con questa crisi economica - hanno chiosato in una nota congiunta -. Dalle associazioni di categoria, dai sanitari, dalle forze dell'ordine, dagli ambulanti, dagli artigiani, dagli imprenditori edili, dagli artigiani, dagli anziani, dagli ispettori di lavoro e dalle famiglie si è sollevata forte la richiesta di bloccare questo provvedimento iniquo. Non tenere conto delle condizioni attuali del nostro paese e della nostra Milano è totale follia".

Sui nuovi divieti per diesel euro 4 e 5 scattati oggi in area B "io vado avanti per la mia strada, l'ho detto mille volte, lo avevo annunciato, credo che sia giusto, in una politica che è fatta di grandi dichiarazioni in campagna elettorale, poi i politici non hanno il coraggio di fare le cose, io il coraggio ce l'ho". Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala, a margine dell'evento "In dialogo con lo spazio - Samantha Cristoforetti incontra il cielo itinerante", organizzato questo pomeriggio in Triennale, a Milano. Sala si è dichiarato "disposto a parlare" con chi non condivide i nuovi blocchi ma ha continuato "non c’è nessuna possibilità che io cambi idea su questa cosa". Il sindaco ha confermato di essere disposto ad incontrare i consiglieri di opposizione - "Ci mancherebbe altro, ma non se il tema è cercare di farmi cambiare idea direi che proprio non c’è alcuna possibilità" - ha concluso ricordando che "non è una decisione presa l’altro ieri, l’abbiamo presa un paio di anni fa. Abbiamo avuto tanto tempo per parlarci. Questo è il ruolo di maggioranza e opposizioni, perché in altri momenti storici magari era il contrario, la discussione Su Area C era la stessa cosa poi passa del tempo e si dice che non è stato così male. Più avanti, con serenità, si considererà ,che Milano continua ad andare avanti per ridurre il traffico è una cosa buona".