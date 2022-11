La protesta contro Area B fuori dal comune di Milano

Protesta contro AreaB nella mattinata di sabato 19 novembre davanti a Palazzo Marino a Milano (sede del comune). In piazza erano presenti i rappresentanti locali dei partiti di centrodestra con i loro sindaci dell'area metropolitana, consigliere comunali e regionali. L'obiettivo? Uno solo: chiedere la sospensione di Area B, la ztl per i veicoli inquinanti, sospensione che secondo gli esponenti locali del centrodestra dovrebbe essere di almeno un anno o fino a quando la situazione economica non sarà migliorata.

"Abbiamo chiesto una pausa di riflessione di almeno un anno perché le condizioni dei cittadini non sono tali da poter affrontare un'altra gabella per poter venire a lavorare a Milano - ha spiegato il coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia, Stefano Maullu -. Abbiamo chiesto poi un monitoraggio dell'aria perché questo è un provvedimento di totale ininfluenza rispetto ai benefici ambientali".

Tra i sindaci presenti anche Roberto Di Stefano, primo cittadino di Sesto San Giovanni. "Sappiamo che il rapporto sull'inquinamento tra auto e caldaie è uno a sette - ha spiegato il coordinatore milanese della Lega, Stefano Bolognini -. Nonostante l'introduzione di Area B poi sono aumentate le auto che entrano a Milano ed è aumentato anche l'inquinamento quindi parliamo di un provvedimento folle. Comuni come quello di Sesto San Giovanni subiscono questa scelta senza potere replicare". "Protestiamo ancora una volta affinché il sindaco Sala torni su suoi passi - ha concluso il capogruppo di Forza Italia al Comune di Milano, Alessandro De Chirico -. Il tavolo che avevamo chiesto con Regione Lombardia inoltre ancora non è stato convocato".