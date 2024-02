Protesta degli ecoattivisti in Comune: "Multati per striscioni nemmeno esposti"

Multate per affissione abusiva (2.400 euro) prima ancora di essere riusciti a esporre gli striscioni (contro le Olimpiadi invernali Milano-Cortina del 2026) che avevano portato con sé: è successo nella notte tra il 7 e l'8 febbraio davanti al Pirellone, a Milano, a 8 attiviste di Extinction Rebellion. E il fatto è arrivato, lunedì pomeriggio, in consiglio comunale: ne ha parlato, durante gli interventi liberi, Francesca Cucchiara di Europa Verde, mentre 4 attivisti, che si trovavano nell'area del pubblico, hanno protestato con cartelli tra cui "Chiediamo futuro, ci danno 8 multe" e "Pandemia oggi, collasso ambientale domani".

"Non è la prima volta che c'è una reazione eccessivamente dura contro chi manifesta dissenso per la crisi climatica. Perché gli agricoltori possono portare trattori davanti al palazzo della Regione e le mucche in piazza del Duomo, mentre gli attivisti climatici non possono neanche esporre uno striscione?", ha detto Francesca Cucchiara in aula, annunciando un'interrogazione in proposito e proseguendo: "È raccapricciante che siano targati come ecoterroristi. Protestano per una questione che interessa tutti e tutte noi, non per loro". Infine la promessa che verrà organizzato un crowfunding per pagare la multa.

La pista contestata

La protesta davanti al Pirellone si concentrava soprattutto sulla pista di bob che verrà realizzata a Cortina d'Ampezzo, al costo minimo di oltre 80 milioni di euro: un'opzione preferita a quella di rivolgersi all'estero (per esempio a Sankt Moritz, dove la pista è già pronta) per le gare di bob, slittino e skeleton, discipline che in tutta Italia contano in tutto una sessantina di praticanti. L'opzione di trovare una pista già realizzata era stata caldamente suggerita anche dal Cio (Comitato internazionale olimpico), in ragione dell'economicità e della sostenibilità. Per realizzare la pista a Cortina verrà abbattuto un bosco.