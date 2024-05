Bandiera della Palestina e tende nel cortile: la protesta in Statale

Una bandiera della Palestina e striscioni con la scritta "Fermiamo il massacro del popolo palestinese" e "Nuova Norimberga per il regime genocidario e i suoi complici" sono stati appesi all'Università Statale di Milano, sede centrale di via Festa del Perdono, venerdì 10 maggio. La bandiera è stata appesa al colonnato del cortile centrale, mentre lo striscione a una delle balconate.

In Statale è in corso una protesta degli studenti, che hanno occupato il cortile centrale piazzandosi nel prato con le tende montate. La manifestazione, organizzata dai Giovani Palestinesi, è stata annunciata a livello nazionale. "Dopo mesi di mobilitazioni in università, dopo aver portato le nostre istanze in ogni modo e luogo possibile, le istituzioni universitarie continuano a ignorare la voce unita degli studenti che chiedono una sola cosa: la fine della complicità con il genocidio in corso in Palestina", hanno spiegato gli organizzatori lanciando anche via social quella che hanno definito l''Acampada'. "Resteremo accampati perché la Statale rescinda tutti gli accordi in corso con le università israeliane e con le aziende che traggono profitto dalla guerra come Eni e Leonardo", si legge nel comunicato.

Giovedì, intanto, è arrivato dal rettore Elio Franzini il no definitivo, per iscritto, a organizzare in Statale, in presenza, un convegno su Israele "unica democrazia del Medio Oriente". Il rettore aveva chiesto agli organizzatori di optare per la modalità online, ma questo è stato ritenuto inaccettabile. Di qui il no del rettore. Inizialmente il convegno si sarebbe dovuto svolgere il 7 maggio ma era stato sospeso.